王力宏坐擁8.5億身家不願付贍養費　遭朋友爆「小氣簿」幾宗罪

王力宏早前宣布與結婚八年的太太李靚蕾離婚，更被對方以長文「毀滅式」控訴婚內出軌等多項渣男行徑，包括約炮、召妓等，令他多年來經營的好男人形象隨即崩塌。李靚蕾在聲明中提到，要求王力宏能留下婚後同住的屋，即使兩人分開亦可以讓三個小朋友繼續生活在同樣環境之下，身家有30億台幣（約8.5億港幣）的王力宏卻一口拒絕，只願意用「借」的方式，有王力宏的朋友爆料給傳媒指，他為人確實相當小氣。



王力宏與李靚蕾日前宣布離婚，結束八年婚姻。（微博：@王力宏）

李靚蕾在聲明提到與王力宏的離婚協議中的一項，是「要求我們共同生活的房產要留給我們」，但遭到王力宏拒絕：「他說可以借我們住，但之後要還給他。」對為自己生過三個小朋友的前妻表現得並不大方的一面被網民直指小氣。

李靚蕾希望留下婚後同住的屋，但王力宏僅表示願意借出，而且一定要還。（Instagram：@jl.leilei）

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據台灣傳媒報道，有認識王力宏的友人作證指，這位天王級的歌手性格一直以來都以小氣見稱，在錢銀方面並不大方有得拗就拗，例如幫他唱歌從沒給過任何車馬費、從不主動邀請人看演唱會，或直到有人開口才願意給出門票，直言：「真的很小氣！」

有王力宏的朋友爆料指，這位天王級的歌手性格一直以來都以小氣見稱，在錢銀方面並不大方，例如幫他唱歌從沒給過任何車馬費、從不主動邀請人看演唱會，或直到有人開口才願意給出門票。（微博：@王力宏）

李靚蕾在五年內為王力宏生下三個小朋友，在聲明中強調自己一力承擔小朋友的生活費和教育費，從沒向王力宏要求過贍養費：「我認為雖然父母離婚，孩子還是應當擁有相同的生活品質，不受我們婚姻關係的影響。我沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費。通過昨天的聲明我也說了現在連孩子的生活費/教育費我都會自己負擔，不會因為跟你們要錢扶養孩子，再承受你們的霸凌或任何的屈辱。」

李靚蕾在五年內為王力宏生下三個小朋友。（微博圖片）

李靚蕾曾提到多年來一直被王力宏的父母看不起而承受不少壓力，而且王力宏甚少回家，懷孕及育兒的責任只能獨自承擔：「很多，其實是我應得的，不是我要你們家施捨的。以上都有雙方簽字的文件佐證，不能隨便造謠。」

王力宏和李靚蕾曾被稱為金童玉女。（VCG）

李靚蕾反擊王力宏爸爸指控兼再爆料 發最後通牒：3點前公開道歉

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