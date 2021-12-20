王力宏離婚｜黑人陳建州「按讚」疑暗撐Yumi　被網民發現即割席？

【王力宏李靚蕾離婚】王力宏遭前妻李靚蕾拋下核彈級爆料，炸毀他長久經營的情歌王子形象，李靚蕾還大爆王力宏約Ｘ、召妓，其中被影射介入婚姻的By2妹妹Yumi發文否認自己是小三，稱自己是王力宏「婚前正式交往的女友」。先前對好友桃色風波三緘其口的陳建州（黑人），卻被眼利的網友發現，悄悄的按讚Yumi的貼文。



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陳建州為王力宏多年好友，兩人的好交情在媒體上展露無遺，不過一直到王力宏爆出婚變等風波，陳建州面對媒體詢問，先是以「P. LEAGUE+」球賽為由，絕口不談王力宏相關事件，結果遭到網友挖出10年前的節目片段，聲稱自己不過問對方感情事，還稱「知道越少越好」，沒想到19號Yumi發出澄清貼文之後，就被眼利網友抓包，他火速按了該貼文讚，似乎默默在表達立場。

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不過陳建州對此做出回應，他在Instgram以限時動態回覆表示：「朋友傳新聞連結給我，我點開了都還沒看，怎麼會說我按讚了呢？也太扯了」。陳建州還特別在下方標註強調「我沒有按讚喔」，還無奈的喊「傻眼貓咪」。

陳建州在IG澄清自己沒有按讚。（IG@blackielovelife）

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