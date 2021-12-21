王力宏李靚蕾離婚｜徐若瑄廣告代言慘受波及　恐被撤走損失1600萬

王力宏早前被前妻李靚蕾以長文「毀滅式」控訴多項渣男行徑，在婚內多次出軌、與女性亂搞兼召妓，文中更直指王力宏的其中一名「炮友」是已婚兼有小孩的人妻，甚至不惜「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，令外界認為影射的正正是今年9月王力宏從美國返台灣結束居家隔離14天後，並未有進行7天自主管理就去約見面的徐若瑄。雖然徐若瑄在當晚已經發文否認兼堅決表示要提告，之後又發文再澄清自己絕對沒有踰矩對不起老公，但她的形象卻已經受到了極大影響，她現時手上的廣告和代言隨時被金主下令換人，分分鐘將蒙受龐大損失。
據台灣傳媒報道，徐若瑄手上有多達11個廣告，包括手機遊戲、護膚品牌、家庭電器、地產都按摩椅等領域範範齊，代言更遍佈香港、台灣、新加坡及馬來西亞等地，據悉總酬勞至少都有5600萬台幣（約1600萬港幣）。
雖然至今未有廣告商宣布要撤換代言人，但有網民發現徐若瑄代言的眼鏡品牌已經悄悄將印有其肖像的布條蓋上一塊另一塊新布條，當時眼鏡鋪的員工表示是按總公司要求將徐若瑄的肖像撤走，但未知是否與王力宏離婚風波有關。
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