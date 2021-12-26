陳小春內地直播帶貨只賣出5000人仔　廠商蝕62萬入稟法院獲判勝訴

近年愈來愈多香港藝人北上在內地發展，除了密密出演和接商演之外，直播帶貨亦是不錯的搵真銀方法，陳小春和太太應采兒近年在內地人氣高漲，連環獲邀出演多個綜藝如《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》和《我們的滾燙人生》等，有廠商見陳小春人氣名氣兼備而豪擲51萬人民幣（約62萬港幣）請對方直播「帶貨」，然而陳小春效應卻竟然對帶貨毫無幫助，更令廠商蝕到入肉入稟法院要求退錢，最後廠商被法院判定勝訴。



陳小春在內地人氣甚高。（影片截圖）

據內地傳媒報道，一間按摩器商品公司於去年雙十一期間豪擲51萬人民幣托傳媒公司幫忙作直播宣傳推廣，該傳媒公司在簽約時亦承諾會在16場直播中的其中一場找陳小春直播帶貨。然而，陳小春直播當日卻因為直播中未有補上售賣的商品連結，導致該場直播只維持了幾分鐘就被下架。由於陳小春無法再補上參加另一場直播，傳媒公司只好找陳小春的助理頂上，然而三場直播結束之後，銷售額僅得5000人民幣（約6125港幣），令該按摩器商品公司相當氣憤要求退錢，但雙方卻因為無共識而最後更鬧上法院。

陳小春直播當日卻因為直播中未有補上售賣的商品連結，導致該場直播只維持了幾分鐘就被下架。（微博圖片）

，傳媒公司只好找陳小春的助理頂上，然而三場直播結束之後，銷售額僅得5000人民幣（約6125港幣），令該按摩器商品公司相當氣憤要求退錢。（微博：@陳小春）

法院指出傳媒公司安排助理直播的流量效益於陳小春的並不均等，最後裁定傳媒公司屬嚴重違約須退還41萬人民幣（約50萬港幣）作賠償。

我們的滾燙人生 | 陳小春體驗消防員生活 400次掌上壓做到想喊

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