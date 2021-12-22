李璨琛與內地網紅合照撞晒樣　網民忍不住問：私生子定孖生細佬？

現年46歲的李璨琛出道超過25年拍過《香港製造》、《特警新人類》、《狗咬狗》、《淪落人》等電影作品，不但是最具代表性的港產片演員之一，熱愛街頭風格衣著打扮的他是不少男士心中的潮流icon，在香港及內地都相當高人氣，甚至引起模仿熱潮。早前有一名叫做「李燦爛Kaka」的內地網紅，因為打扮時尚兼且側面激似李璨琛而引起網民關注爆紅，日前終於能夠與李璨琛本尊見面兼合體，驟眼望猶如有兩個李璨琛一樣，相似度極高！



李璨琛在香港和內地都相當受歡迎。（Instagram：@ucy.is.good)

李燦爛早前在「小紅書」上載一段影片，拿着一本李璨琛和莫文蔚做封面的1998年雜誌給對方簽名，李璨琛看到之後陷入舊時的回憶之中，被感謝他「謝謝你，帶給我這麼好的回憶！」就像本人真的很開心：「追星成功是一種怎樣的體驗？太激動，太緊張了，導致合影的時候不禁笑！追星成功，非常開心。」

小紅書網紅李燦爛被網民讚超似李璨琛。（小紅書@李燦爛KaKa）

李燦爛（左）和李璨琛（右）終於合體。（小紅書：@李燦爛KaKa）

不少網民見到該段影片之後忍不住慨歎兩人實在太似樣：「好像有兩個李璨琛」、「一模一樣」、「真的不是親兄弟嗎？」，甚至有人笑稱李燦爛可能是李璨琛的私生子！

點擊觀看兩人有多像：