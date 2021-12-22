李璨琛與內地網紅合照撞晒樣　網民忍不住問：私生子定孖生細佬？

現年46歲的李璨琛出道超過25年拍過《香港製造》、《特警新人類》、《狗咬狗》、《淪落人》等電影作品，不但是最具代表性的港產片演員之一，熱愛街頭風格衣著打扮的他是不少男士心中的潮流icon，在香港及內地都相當高人氣，甚至引起模仿熱潮。早前有一名叫做「李燦爛Kaka」的內地網紅，因為打扮時尚兼且側面激似李璨琛而引起網民關注爆紅，日前終於能夠與李璨琛本尊見面兼合體，驟眼望猶如有兩個李璨琛一樣，相似度極高！
李燦爛早前在「小紅書」上載一段影片，拿着一本李璨琛和莫文蔚做封面的1998年雜誌給對方簽名，李璨琛看到之後陷入舊時的回憶之中，被感謝他「謝謝你，帶給我這麼好的回憶！」就像本人真的很開心：「追星成功是一種怎樣的體驗？太激動，太緊張了，導致合影的時候不禁笑！追星成功，非常開心。」
不少網民見到該段影片之後忍不住慨歎兩人實在太似樣：「好像有兩個李璨琛」、「一模一樣」、「真的不是親兄弟嗎？」，甚至有人笑稱李燦爛可能是李璨琛的私生子！
點擊觀看兩人有多像：
+5
李靚蕾勇氣可嘉親揭王力宏真面目 與周揚青都美竹並列三大女戰神王力宏「左思右想」道歉文被爆抄襲留言 遭鬧爆零誠意似抄功課王力宏李靚蕾離婚｜徐若瑄廣告代言慘受波及 恐被撤走損失1600萬87歲羅蘭搭地鐵冇位坐要攙扶 呆企車廂中間終獲好心乘客讓座高海寧單身兩年不感焦急 網民問點解冇男友罕有回應：我很挑剔！40歲張娜拉新照少女味滿滿不輸初出道 韓國童顏女星仲有邊個？