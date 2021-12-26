王力宏聲東擊西鬼祟甩身去向成謎　酒店隔離期滿保鑣列陣護送

歌手王力宏離婚後低調返台灣，為前妻的「毀滅式長文」拆彈，早前入住汪小菲的S Hotel隔離，按當地政策今日要退房並接受七日居家檢疫，早前他所屬的宏聲音樂回應傳媒時說：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」
今日（26日）晚上8點多，終於有動靜。有台灣傳媒報道指，有約10名藝人保安在S Hotel集隊，到8點半有兩輛防疫計程車駛進酒店停車場，而藝人保安車隊停在出口處，並排成人牆保護，5分鐘後兩輛防疫計程車同時離開酒店，兩車均有用黑布擋着車身兩側。
報道指兩車莓土駛離酒店後分一左一右離開，其中一輛直達王力宏擁有的忠孝東路「國庭」豪宅，但車中人不是王力宏，而另一輛防疫專車不知去向。宏聲音樂其後表示：「力宏已經離開防疫旅館回到暫時的居所，辛苦各位，也謝謝大家關心！」但未有透露住處。
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