愛回家｜16個女主演感情狀況新增兩人妻　有人囝囝10歲保持唔結婚

《愛．回家之開心速遞》今年有兩位人妻誕生，分別是飾演「李莫仇」一角的張詩欣和飾演「拜金秘書」的謝芷倫，令到劇組人妻系列又再添兩位成員。《愛．回家之開心速遞》已累播過千集，跨越接近五年的時間，劇組演員來來去去出出入入，不少熟悉的面孔消失，又加入一些新鮮的演員，不過一眾女骨幹依然在這裡，以下話你知劇中女演員的感情狀況，睇吓邊個係人妻邊個係單身！

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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