TVB萬千星輝頒獎禮｜男主角競爭激烈 檢視歷年視帝數據林峯最尷尬

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，今年「最佳男主角」競爭激烈，分別有最佳收視《逆天奇案》陳展鵬、網民力撐譚俊彥、重磅回巢鄭嘉穎、觀眾寵兒馬國明和新晉小生張振朗。

由1997年首辦「最佳男主角」開始，這個獎項已經有23年。在這段時間，出過15位視帝，到底誰是最年輕視帝？誰能夠冧莊？又有誰被提名多次卻沒能中一次獎？以下立即為大家揭曉！

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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