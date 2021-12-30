竟然有三個「翻版李佳芯」　其中一個睇相真係分唔清

最近網上一位「越南李佳芯」非常有討論度，她是一位YouTuber，外貌同李佳芯有7、8成相似，同樣白白凈凈，五官標緻，氣質優雅，聲線溫柔。她在其YouTube頻道「Hang TV - 越南夯台灣」上介紹自己的名字是Hang（阮秋姮），老公是台灣人。她曾拍片遊台灣苗栗，雖然已是一子之母，但身材十分火辣吸睛，更大方穿上性感比基尼上鏡，浸溫泉游水濕身片段，不少網民都大讚好正。

點擊睇「翻版李佳芯」阮秋姮同真李佳芯比較：

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其實除了阮秋姮，在香港也有兩位跟李佳芯相似的藝人，在上年TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》和今年的《拳王》中，蔡潔也經常被人認錯是李佳芯，若以真人目測，蔡潔與李佳芯差別看大，然而經過「IG」的洗禮，不少網民都發現蔡潔與佳芯在某些角度拍攝是很難分辨，若髮型、風格、打招相約、再加三／七角度去影，相似度幾乎100%！然而，要在硬照上快速分辨蔡潔與佳芯，除了看User Name之外，最主要是「酒窩」以及「卧蠶」之分。

試點擊以下圖輯睇睇二人的特徵，考考自己分唔分得清：

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還有一位，就是曾參加ViuTV《最後一屆口罩小姐》的羅佩芝，看上去竟與「視后」李佳芯（Ali）有幾分相像，尤其是孖辮造型甚至幾可亂真！羅佩芝 2018年獲ViuTV邀請主持世界盃節目，今年則擔任本月22日首播的香港開電視靈異節目《怪談異動中》主持，偶爾更會接拍廣告。

點擊圖輯睇羅佩芝靚相！

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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