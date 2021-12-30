2021年TVB有六位新聞主播離巢　仙氣女神賴凱靖最可惜

昨日有兩名TVB新聞主播宣布離巢，分別是明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）和曾擔任無綫新聞台首席主播同時為主播組組長的李文欣。

畢業於港大、今年26歲的趙慧奈是中日混血兒，在任職無綫明珠台的新聞主播前，曾於NOW新聞台做實習記者，最為人認識的是她於2019年被爆與富商劉鑾雄的長子劉鳴煒拍拖，同年情人節更與男方搭私人飛機看北極光，可惜10月時兩人感情生變，劉鳴煒在Instagram上暗示感情有變化，不久趙慧奈亦在IG Story上載與男性朋友到沙灘遊玩的親密合照，明顯戀情告終。

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現年33歲的李文欣離職前負責所有主播培訓及編更工作，更早在2018年接替已離職無線新聞台的首席主播陳嘉倩成為主持81台《香港早晨》及天氣報告。目前，《香港早晨》由29歲的麥詩敏接棒並由賴君蕊和周可茵替更。

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除了上述兩位，今年3月有王俊彥離職時發文表示「香港人珍重」、到9月賴凱靖離職開心表示「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀」、徐俊逸亦於10月底離職，而11月更有何駿彥，今年總共有六位TVB新聞主播離巢。

賴凱靖離職時開心表示「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀」。（螢幕截圖）

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同樣在11月，33歲的姚子羚妹妹財經主播饒慧珊（Sandy）正式離開now TV，與一眾主播們道別合照留念，暫時去向未明，未知主播生涯會否就此畫上句號。

饒慧珊正式離開nowTV。（網上圖片）

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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