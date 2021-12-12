《梅艷芳》劉培基返港探望白雪仙　梅姐伯樂蘇孝良近照曝光

改編自香港已故天后梅艷芳一生的傳記電影《梅艷芳》，由《寒戰》導演梁樂民執導，王丹妮、古天樂、劉俊謙、廖子妤、林家棟等人主演，電影上映以來口碑極佳，票房亦衝破5,000萬。電影將梅艷芳的事跡拍得細膩，故事更滲出不少香港情懷，更有趣是戲中重現不少真實角色，各人都演得維俏維妙。其中林家棟飾演的華星唱片高層，亦即是梅姐的伯樂蘇孝良，近年甚少公開露面，近日因為梅姐恩師劉培基先生返港，貼出聚會照片時才見到其近況。



劉培基返港後，第一時間到仙姐屋企拜會老人家。( Eddie Lau@facebook)

因為電影《梅艷芳》，戲中角色都紛紛再次引起大家關注，其中定居內地的劉培基，亦有接受訪問談及昔日與梅姐合作的點滴。早前劉培基返港，並相約拜會前輩白雪仙。劉培基在貼文中提到疫情關係，已經有兩年沒有跟仙姐見面︰「今天回來相聚，風采依然。歲月不敗美人。」

電影中，古天樂叫王丹妮聽一個電話，原來該電話正是仙姐打來，要向她親授開聲及保養聲線秘方，這情節足見劉培基跟仙姐的交情非淺。而聚會入面，劉培基以摰友稱相中另一人，這正是前華星唱片總經理蘇孝威先生，亦即是戲中林家棟飾演的角色。劉培基在文中道︰「當年相信我，隨我，發揮我的任性，成就了我和她的80年代#蘇考良#華升唱片公司」

林家棟在戲中飾演蘇生，角色原型為蘇孝良先生。（《梅艷芳》劇照）

蘇生蘇孝良是前華星唱片的總經理，華星娛樂有限公司成立於1972年，最初由陳淑芬和陳柳泉負責舉辦演唱會，到1975年開始成立唱片部，第一位簽下經理人合約的歌手是張國榮。到1982年，華星舉行新秀歌唱大賽，第一屆冠軍梅艷芳順理成章成為旗下歌手，而當時主政的正是蘇孝良先生。他跟劉培基為梅姐營造了多個經典形象及歌手，包括《壞女孩》、《將冰山劈開》、《妖女》、《淑女》等，令華星曾經成為全港最大的華資唱片公司，與寶麗金、華納、EMI、BMG齊名，到2001年結業。