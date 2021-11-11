梅艷芳｜良師劉培基罕有受訪　不滿人人問梅姐借錢︰欺負個好女仔

香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，將於11月12日盛大上映，當中梅艷芳的造型師劉培基罕有地接受內地媒體訪問，提及自己睇完《梅艷芳》的觀後感、跟梅姐的過往、以及古天樂演出他一角的感受。



古天樂在《梅艷芳》中飾演劉培基。（《梅艷芳》劇照）

劉培基接受訪問時，已率先在深圳看畢電影，提及他的角色由古天樂演出，他直言：「宣傳時才知道古天樂演我，我不認識他，他也不認識我，所以我演不了他，他演不了我。」劉認為像不像並不重要，因為這只是一個角色，只要能夠把這個人的情感表達出來就足夠了。他又打趣地指，戲中有些事情沒做過。「那個婚紗不是我自己剪出來的，我也不會釘珠片，我這麼大一個工廠都有工人做的。」

劉培基笑言自己沒有古天樂那麼可愛，感覺他比較善良，自己就比較兇，沒有他那般溫柔。（VCG）

劉培基發火時，連梅艷芳都驚。（VCG）

講到劉培基跟梅艷芳的往事，他回想起每當梅姐有事情做得不夠好，就會很兇地罵她，有時更會自己走到他家吃飯受訓，而這刻的梅姐就如學生般聽教聽話。「她不會反駁我，因為她知道反駁就更痛苦了。」

外界人人都大讚梅姐有情有義，對朋友出錢出力出心去幫助，不過劉培基卻對這樣的梅姐甚有意見，坦言他有時將這些情義用錯地方。由於太多人曾問她借錢，她知Eddie會罵，後來都不敢跟他說，反而是靠助手偷偷告知。「我當然是很兇，我對她說『你四歲出來唱歌，有了今天，不要忘記你小時候多困難，不可能每個朋友跟你說生意做得不好就借給別人，八十年代一百萬不是小數目。』」劉覺得一個人怎會沒有遇上困難，怎可能一遇困難便向一名女子借錢渡難關，「我不是有心兇她，只是不希望有人去欺負一個好女仔。」劉更透露因為對這事情太生氣，曾有段時間不理會她，但梅姐就會錄一些影片給他賠罪，非常可愛。

劉培基直言戲中梅姐一句『希望下輩子你們都這麼疼我』，插進他的心中。（VCG）

最後訪問問到劉培基，如果可以再對梅艷芳講一句話說話會說甚麼，他感觸地表示戲中有句對白直插了自己一刀，就是王丹妮飾演的梅艷芳跟古天樂說︰「希望下輩子你們都這麼疼我。」不是因為道中劉培基想下世再續前緣，相反他是不要再見了，覺得有這一輩子便足夠了。「這輩子我們要做的，我們兩個已經做得很好，有今生沒有來世了。這輩子我對得起你、你對我好足夠了，不要再見了，不能再見了。」看似是一句無情拒絕，其實是一句今生無悔的說話，是一段令人無憾的友誼。