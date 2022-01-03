華燈初上2｜劉品言曬幕後大合照「獨缺這個人」意外揭曉真正兇手?

【華燈初上2／Netflix／劉品言／兇手】由林心如、楊謹華主演的台劇《華燈初上》挾第一季熱潮，近日第二季上架，不少網友趁元旦連續假日一口氣狂追劇，劇中林心如邀小姐、少爺們到家裡吃火鍋一幕，劉品言公開幕後花絮照，瞬間吸引網友紛紛留言：「人是你殺的？」成了「兇手」熱門人選。



劉品言2日po出拍攝《華燈初上》幕後花絮照，只見「光」酒店中的「花子」劉品言、「百合」謝欣穎、「雅雅」江宜蓉、「季媽媽」謝瓊煖、「小豪」胡瑋杰聚集在Rose媽媽林心如的家中，眾人開心舉杯。

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劉品言發文祝新年快樂外，更道「去年的這個時候，正好是拍攝Rose媽媽家吃火鍋的我們」，該幕畫面一群人和樂吃火鍋、一邊鬥嘴，私下卻暗潮洶湧，還有網友搞笑：「怎麼缺了蘇媽媽（楊謹華飾）？」下一秒已想到劇情：「吃火鍋那天，她已經被殺了...」

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《華燈初上》第二季日式酒店媽媽桑命案依然懸而未決，網友持續扮柯南抽絲剝繭，這一季出現不少主要人物背後故事、關鍵物證，關於「誰是兇手」，劇情導向人人有動機、個個有嫌疑的巨大謎團中，牽扯人物愈來愈廣。

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而其中一物證，更讓劉品言飾演的「花子」變得嫌疑重大，引發網友熱議，紛紛留言：「看你剁燒雞鴨的狠勁，感覺兇手是妳」、「你第二季額頭好發亮，結果人是你殺的嗎？」、「懷疑是花子」、「本來以為是愛子（郭雪芙飾），現在矛頭指向妳囉」，還吸引何如芸也追問：「兇手到底是誰？」。

劉品言（右起）、謝欣穎、江宜蓉、謝瓊煖、林心如、胡瑋杰拍攝《華燈初上》吃火鍋畫面。(FB@劉品言）

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