伊能靜跨年扮相「老態畢露」？造型被恥笑老土　難抵負評嬲爆回應

【伊能靜／2022跨年】伊能靜今年跨年與老公秦昊一起參加東方衛視的跨年晚會，節目中只見她出著一套黑色禮服，禮服中更搭配金色布料點綴，不料節目播出後卻遭網友酸「老氣」，甚至有網友拿她與楊丞琳比較，讓她氣得在留言區直接反擊！



53歲的伊能靜保養得宜，常被外界視為最凍齡的美魔女，但近年來網路上也出現不少她狀態不佳的老態照，她美魔女的稱號也備受質疑。今年她參加東方衛視的跨年晚會節目，畫面曝光後卻引來網友點名說「老氣」，還有網友拿楊丞琳跨年表演與伊能靜相比，表示「別的不說，從楊丞琳與你的跨年表演，對比你倆服裝品味，明顯看出年紀區別」

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伊能靜看完更忍不住留言反擊：「本來就不一樣年紀，而且同是女性應該互相支持鼓勵，為什麼總愛拿年紀比較。你是女性嗎？」事實上，過去伊能靜PO美照時也曾有網友狠酸「奶奶，你真美」，當時伊能靜則大方回應「孫子，你真乖」，讓不少網友大讚高EQ。

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