《衣袖紅鑲邊》橋段老土又點？俊昊李世榮完美演繹成近年最佳古裝

韓國雖然年年都有不少新的古裝劇，但要能夠像《大長今》、《奇皇后》、《擁抱太陽的月亮》、《成均館緋聞》及《雲畫的月光》等一樣成為經典卻絕非易事。過往有「古裝劇名門」之稱的MBC電視台曾經締造出超過50%收視率的《擁抱太陽的月亮》，卻於近年收視慘淡僅錄得單位數，今年終於憑一部《衣袖紅鑲邊》吐氣揚眉，不但成為三年來最收視最高的MBC迷你劇，更打敗同期三部分別由宋慧喬、全智賢和李英愛主演的新劇蟬聯七星期電視劇話題冠軍，甚至在頒獎典禮上橫掃八個獎項成為大贏家，絕對是能夠名留青史的古裝劇代表，亦稱得上是近年最佳劇集之一。



《衣袖紅鑲邊》大結局錄得17.4%收視新高，大受好評。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

《衣袖紅鑲邊》的兩大主角李祘和成德任，以及多個重要角色更皆為歷史上確實存在的人物，只要翻查歷史其實就能在該劇開播之前早知道兩位主角正祖和成德任的命運坎坷擁有悲慘的一生，韓國觀眾對古裝劇的要求非常之高，近年有不少作品如《哲仁皇后》和《朝鮮驅魔師》等因被指有「扭曲歷史」之嫌而遭受杯葛、下架，甚至聯署要求停播或腰斬，要令觀眾有新鮮感還是按照歷史悲劇收場，考驗的自然就是編劇的功力。先講講故事背景，如果有看過電影《思悼》的觀眾一定不陌生，劉亞仁飾演的思悼世子李愃慘被極嚴厲的爸爸英祖李昑關入米櫃活活餓死，而思悼世子的兒子正正就是《衣袖紅鑲邊》的男主角正祖李祘。

有看過電影《思悼》的觀眾一定不陌生，劉亞仁飾演的思悼世子李愃慘被極嚴厲的爸爸英祖李昑關入米櫃活活餓死，而思悼世子的兒子正正就是《衣袖紅鑲邊》的男主角正祖李祘。（《思悼》劇照）

李祘雖然是一名名留青史的明君之一，但同時卻又是韓國史上最慘情的皇帝，只有短短47年生命的他因為爸爸思悼世子的緣故自小就背負住「罪人之子」的稱號，又經常受到爺爺英祖的猜度和質疑，順利繼位成王後，卻又未能如自己所願納一生中唯一愛的女子宮女成德任入後宮，苦苦等待多年後終於能將成德任封為宜嬪之後，理應幸福快樂的他卻又先後經歷年幼子女和宜嬪的離世，並在14年後坎坷離開人世。在早就得知這些「劇情」的前提下，《衣袖紅鑲邊》究竟是如何能夠俘虜觀眾的心大受歡迎的呢？

李俊昊飾演的正祖李祘是韓國史上最慘情的皇帝。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

該劇之所以得到觀眾熱烈的讚賞，兩大主角李俊昊和李世榮兩位主角絕對有最大的功勞，雖然兩人的名氣不夠一眾一線演員們，但兩人在全劇均開啟「演技大爆發」模式，偶像出身的俊昊在咬字、發音、情感演繹上幾乎拿滿分，連場喊戲更成功演繹出不同層次的悲傷，大受觀眾讚賞；李世榮為童星出身已經有23年的演藝經歷，亦有「古裝劇專業戶」的稱號演技實力無可挑剔，將宮廷虐戀發揮得淋漓盡致，作為觀眾根本沒有機會「出戲」，只能跟住拿紙巾狂抹眼淚哭到眼腫。結果兩人眾望所歸奪得《MBC演技大賞》的「迷你劇部門男子最優秀演技賞」、「迷你劇部門女子最優秀演技賞」和「最佳CP獎」，而一眾配角們亦順利憑出色的表現奪佳績，包括飾演英祖李昑的李德華奪「功勞獎」、飾演徐尚宮的張慧珍奪「最佳女配角」和飾演洪德老的姜勛奪「男子新人獎」。

李俊昊和李世榮在全劇均開啟「演技大爆發」模式,，加分不少。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

+ 8

除了一眾演員表現無可挑剔之外，製作組亦有極大的功勞。MBC有古裝劇名門的稱號，在製作上亦展現出No.1的架勢，從劇情的鋪排、暗藏細節的伏線、華麗的服飾和道具、透過傾斜的攝影角度來表達劇中人物的權力，以及後製和濾鏡效果等等都能夠見到劇組對《衣袖紅鑲邊》的極高期望和滿滿的誠意，如果再重看一遍，就會發現到不少互相呼應的情節、對白和細節，令人慨歎劇組實在太厲害。

MBC有古裝劇名門的稱號，在製作上亦展現出No.1的架勢。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

鏡頭運用相當出色。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

正所謂「歷史就是最大的劇透」，大家都心知李祘和德任兩人的故事在歷史上悲劇收場，但該劇卻寫了出一個令人意想不到的大結局。德任被納為後宮後失去自由兼孤獨地生活在宮中，誕下世子後卻在幾年後經歷喪子之痛後崩潰離開人世，失去最愛的李祘只能行屍走肉多年，雖然之後為了血脈再納後宮兼誕下兒子，但他多年來依然記掛德任，並在47歲時在睡夢中唏噓結束孤獨的一生。正當哭到眼腫的觀眾以為劇集會在這裏結束，曾經被視為最老土的發夢橋段，竟然成為了為結局畫龍點睛之處！

正所謂「歷史就是最大的劇透」，大家都心知李祘和德任兩人的故事在歷史上悲劇收場.（《衣袖紅鑲邊》劇照）

鏡頭一轉突然之前一集李祘睡在德任大腿上午睡時突然被惡夢驚醒的片段，不過結局中的李祘經歷完一切後，回到德任身邊的他今次則選擇不做一個忙於處理國事的明君，而選擇陪伴在德任身邊不離開，並將兩人的淒美愛情故事停留在最美好的一刻。究竟李祘之後所經歷一切是夢境，還是這是李祘逝世前的走馬燈現象呢？這個雙結局不得不為編劇帶來的熱烈的掌聲，不但能夠以不扭曲歷史的前提下，在悲劇中圓滿收場又不突兀，「瞬間變成永恆」順利為劇集贏來雙贏的局面。

雙結局不得不為編劇帶來的熱烈的掌聲，不但能夠以不扭曲歷史的前提下，在悲劇中圓滿收場又不突兀，「瞬間變成永恆」順利為劇集贏來雙贏的局面。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

另外，該劇亦帶出了宮中妃嬪其實沒有外界以為那樣幸福的一面，在劇集一開始已經強調宮女出身的德任嚮往自由，即使深愛住李祘都多次拒絕成為後宮，因為清楚知道一旦成為後宮就只能成為君王的附屬品，並在同時失去自己的一切，正如大妃在大結局所講：「皇宮都只不過是一座華麗的監獄而已。」李祘雖然深愛着德任，但卻始終不能為她帶來幸福，劇中多句對白更是令人心酸，例如德任多次拒絕李祘時所講：「為什麼愛慕邸下就一定要成為後宮？我不想過那樣的人生，成為後宮有什麼好的，每天都會有其他源源不絕的女人進宮，而且年輕都貌美，我必須將這一切看在眼裏，卻只能閉上嘴隱忍度日，這便是後宮的宿命，我為何要過那樣的生活呢？」、「若成為殿下的後宮，我就得把一切交給殿下，而屬於我的東西全部都會消失，人都是一樣的，若把自己的一切交給對方，就會希望得到對方的一切，但殿下不可能會這麼做，對殿下來說，只是多了一個無關緊要的女人，但小女微不足道的人生，將會產生動搖，再也不可能回到過去，比起失去殿下的心，小女更害怕失去自己。」

自由奔放的德任成為後宮之後，宮中生活成為了她的枷鎖人生過得太痛苦，雖然自己深愛着李祘，但離世前想見的並非對方：「您真的疼惜臣妾嗎？那若下輩子再見到臣妾，請您裝作不認識，與臣妾擦身而過吧，臣妾不是埋怨殿下，也沒有恨殿下，只是下輩子，臣妾想過自己想過的生活而已。」句句對白都相當觸動人心為劇集畫龍點睛生色不少，難怪女主角李世榮亦曾經講過自己之所以接演，正正就是看完劇本的最後一句「就此，瞬間即永恆」，編劇鄭海利的功力值得一讚，奪得「編劇獎」絕對實至名歸。

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