細數娛圈8位嚴父代表　狄龍曾將譚俊彥困狗籠洪金寶「藤條侍候」

日前憑劇集《換命真相》中「時光」一角在TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》上奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」成為「雙料視帝」的譚俊彥（Shaun），當晚在父母狄龍及陶敏明的見證下攞獎，陶敏明更在觀眾席上興奮鼓掌，不過在旁的狄龍就表現冷靜，事後Shaun接受TVB娛樂新聞台訪問時，狄龍更公開對兒子訓話：「我就想話畀佢聽，感激過去、努力當下、放眼未來，你有幾大嘅成就、幾大嘅能力，你就有幾大嘅責任，你當然要用行為、用工作去報答返支持過你嘅人、你嘅觀眾。今日你係好幸運，但係同你參加比賽幾個人嘅技巧，係唔一定輸過你嘅，只不過輸咗個運氣畀你！我驚你過度咗，但媽咪呢，就係衷心支持你，我都係衷心支持你嘅。」



狄龍在訪問期間對譚俊彥訓話。（影片截圖）

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其實狄龍對Shaun一向非常嚴格，兩父子過往曾一起上節目《爸爸的告白》，Shaun更在節目中自爆曾被爸爸懲罰困入狗籠，嚇到大病了一場，不少人認為這種管教方法太過嚴厲，掀起熱議。爸爸的角色大多會被定型為嚴肅，對子女有要求，而圈中的確有不少嚴父代表，奉行「棒下出孝子」的教育理念。

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