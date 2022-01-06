萬千星輝丨譚俊彥台上被女聲嘲靠「爸爸」　嫌疑人劉佩玥激動澄清

TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》雖然已經圓滿結束，但當晚不少經典場面依然為人津津樂道，在其中一個環節中，台上的藝人大玩萬千星輝版《思家大戰》，李思捷輪流向馮盈盈、陳自瑤問道「觀眾成日誤解藝人攞獎唔係靠實力係靠乜嘢？」而出爐視帝譚俊彥（Shaun）在得獎前亦被提問，但他未出聲已經有一把女聲大叫「爸爸」，即時惹來哄堂大笑，搞到Shaun一臉尷尬，答道：「本來我想講關係」，雖然他最後答中了問題，但就似乎面有難色。事後不少網民都猜測究竟是邊位女星大叫「爸爸」，而片中所見Shaun答完問題後，劉佩玥（Moon）同麥美恩（Mayanne）high five，因而惹來不少網民猜測「真兇」就是Moon！



Shaun一臉尷尬。（影片截圖）

重溫當晚精彩畫面：

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對此，不少網民紛紛大讚Moon好勇，但亦有粉絲擔心她會因此被針對甚至雪藏，更在她的各個社交平台包括IG、微博、抖音等問是不是她在頒獎禮上大叫「爸爸」，不過Moon就極力否認：「不是我啦」，並以Emoji表示無奈。此外，有網民猜測女聲應該出自馮盈盈或江嘉敏（Karman），並指她們平時聲音音調偏高，而且一向敢言，雖然未知「真兇」是誰，但Moon的粉絲就表示她本人已經全方位否認，希望大家不要再以訛傳訛，影響她未來的發展。

馮盈盈都是嫌疑人之一。（影片截圖）

劉佩玥否認。（微博截圖）

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Shaun當晚憑《換命真相》中時光一角奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。不過Shaun在返港發展初期因「狄龍仔」之名而飽受爭議，他在2016年簽約TVB後，在多部劇集包括《天命》、《特技人》、《法證先鋒IV》等中都擔任男主角，因而被外界質疑靠關係上位，但憑着他的努力及出色演技，如今終於奪得視帝，證明實力！

Shaun當晚在父母狄龍及陶敏明見證下成為雙料視帝！（視覺中國）