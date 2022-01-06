華燈初上2｜林心如掌摑霍建華花絮流出　現場超暴力嚇窒楊祐寧

【華燈初上2／Netflix／林心如／霍建華／楊祐寧】林心如主演、製作的《華燈初上》受好評，而老公霍建華拍攝時也力挺軋一角，飾演黑道大哥，且夫妻倆劇中還有許多衝突戲碼，劇中經常拯救林心如的楊祐寧成了「介入夫妻吵架」，他曝光林心如乎霍建華巴掌的幕後花絮，搞笑以「小王」自居，並自嘲：「湊什麼熱鬧。」、「我才不敢。」



劇中林心如被霍建華拿槍對著談判，而楊祐寧一介入，林心如就甩了霍建華一個巴掌，「啪」聲超響，讓楊祐寧笑說：「姐夫真的痛，還摸臉。」

【圖輯】林心如掌摑霍建華超大聲！點圖放大看楊祐寧FB分享的《華燈初上》幕後花絮👇👇👇

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而林心如接二連三被楊祐寧曝光「夫妻吵架」影片，無奈回：「你還有多少貨啊？」此外也笑虧楊祐寧：「你到底來幹嘛？」楊祐寧稱：「我不想來啊。」

因拍攝安排，楊祐寧在鐵捲門外半蹲，等著抓準時機「介入」，重看幕後花絮後楊祐寧也喊話林心如：「趕快打下去啦！」林心如則回：「你不是在搖滾區嗎？沒看到是不是？」

【同場加映】豆瓣2021評分最高十大港台劇集榜單 《華燈初上》僅位列第10（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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