《華燈初上》紅到去韓國！韓網紅揭5大爆紅原因　竟與許光漢有關

【華燈初上／Netflix／許光漢】Netflix懸疑劇《華燈初上》第二季上架後引來熱烈討論，究竟是誰殺了「光」日式酒店的蘇媽媽（楊謹華飾）成為討論焦點，而該劇也紅到韓國。



韓國知名YouTuber「有璟」就在影片中念出在韓網上搜到的評論，「原來台灣不只會拍愛情片。」獲得高評價。

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台劇崛起世界有目共睹，大學就讀電影系，現在在台灣發展的知名YouTuber有璟在影片中討論，韓國人看完《華燈初上》後的反應以及評論，她自己也跟著觀眾一起觀看第二季，最後驚訝表情埋下伏筆，在看到媽媽的男友性侵蘇慶儀時，有璟忍不住飆髒話，她直呼，「原本以為在韓網上會搜不到評論，可是評論意外滿多的。」

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有璟念出部分韓國網友留言，其中最多人說的前幾名分別是，1.以為台灣代表作品只有愛情故事，原來還有這麼有質感的電視劇、2.卡司有名很值得看、3.80年代的情景還原得很好、4.劇情很有意思，不會無聊，5.最重要的是，因為《想見你》在韓國很紅，許光漢又有客串《華燈》，因此很多韓國年輕人因此開始追劇。

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