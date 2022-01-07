金剛光頭相慘被盜用「賣禿頭藥」爆粗回應：我他X從來不是禿頭！

【金剛】台灣藝人金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）自從去年（2020）8月公開戀情後，越愛越高調，移居屏東墾丁斜槓擺攤販售雞翼，生意好到忙不過來，開放宅配訂購也賣到爆單，從備料、烹煮、包裝到回覆訂單，小倆口全都親力親為，甚至沒時間上廁所吃飯。忙於拓展事業的同時，金剛的照片竟然遭到詐騙集團盜用，賣起治禿頭的藥，氣得他痛罵真的太誇張，更澄清自己是有頭髮的。



金剛PO出詐騙集團的廣告頁面，上面標示「感謝嫻嫻一直以來的陪伴！同時感謝這款中藥皂，我頭髮終於冒出來了！嫻嫻都說我可以做回從前的金剛帥哥了哈哈。」

【圖輯】金剛：我他X從來不是禿頭！點圖放大瀏覽他的fb發文👇👇👇

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金剛看到後怒火中燒，忍不住飆出三字經髒話，「這個詐騙也太誇張了，我X媽從頭到尾都不是禿頭，只是剃掉而已，何來終於頭髮冒出來之說？」對於文案中「從前的金剛帥哥」一說，金剛也相當不滿，表示自己一直都是帥哥，而且照片還用得這麼爽。不過因為很難找到這些詐騙集團，沒辦法提告，很多藝人都是受害者，金剛也提醒粉絲千萬不要上當。

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