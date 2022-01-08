Apple黃暐婷踏入2022性感大解放　濕身落水影三點式泳衣照派福利

【黑澀會／Apple／黃暐婷】從黑澀會美眉出身的37歲女星Apple（黃暐婷），和妹妹瑤瑤（黃喬歆）以「A瑤姐妹花」闖蕩演藝圈十餘年，憑著自然不做作的直率個性廣獲喜愛，姊妹倆也經常不吝分享火辣身材。踏入2022年，Apple近日就來了「泳裝第一發」，大方放送白皙雪乳和渾圓屁股蛋，讓人想入非非。



Apple近日和交往一年多的牙醫男友趙國翔到花蓮渡假，入住擁有無邊際泳池的知名飯店，Apple特地換上藍綠色比堅尼，在泳池畔擺出各種撩人姿勢拍照。由於比堅尼布料太少，她傲人C奶不僅快包覆不住，一個彎腰又讓屁股蛋見客，一系列的性感照被她形容是「2022的泳裝第一發」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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Apple在貼文中透露，可惜當天氣溫16度真的無法下水，一旁的阿姨看到她都問「妹妹你不會冷喔？」最後只好去旁邊的熱水池泡並拍照，爽喊「群山環繞的美景看了真舒服～！」養眼照一出，許多網友驚呼「辣翻了」、「超正啊，可是很冷吧」、「好美的畫面」、「好美身材好好」、「女神好辣」、「屁股好翹」。

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