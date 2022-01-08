41歲陳冠希登雜誌封面現《無間道》劉健明眼神　網友嘲滄桑感重

曾憑着俊俏外型迷倒不少少女的陳冠希（Edison），最近為時尚雜誌拍攝的照片終於面世，以寸頭Look示人的他雖然型格十足，不過整體上的模樣卻散發一種滄桑感，讓不少網友直指他老了好多，引來不少討論。

年輕時的Edison迷倒不少少女。（影片截圖）

久違登上雜誌封面的Edison以清爽的寸頭Look示人，搭配黑色西裝再配上一條看似是珍珠類的頸鍊，造型上非常有時尚感。以雙手勾在衫袋擺出一副Chok樣的他，眼神犀利，帶有一點兒兇悍的感覺，男人味十足，而他這一雙眼神讓不少網友想起他在電影《無間道》中劉健明在警校回望時的眼神，勾起大家不少回憶。

Edison久違登上時尚雜誌。（風度mensuno微博）

劉健明在警校回望時的眼神。（微博圖片）

雖然Edison依舊型格十足，但樣貌上卻已經不復在，現在的他看上去皮膚鬆弛散發一種滄桑感，整體上有一種老了很多的感覺，讓網友覺得果然是歲月不饒人。其實，Edison已經不是第一次被指滄老，早前他被網友捕捉到在美國觀看籃球賽時，其皮膚鬆弛眼角魚尾紋顯而可見，再配上身穿的唐裝，讓網友留言指他愈看愈似內地男星趙本山，認真跨張。

Edison被指老了許多。（微博圖片）