78歲陳惠敏曾患肺癌中風康復理想　與吳耀漢同場面色紅潤精神奕奕

現年78歲的武打影星陳惠敏在前年9月首度承認患有肺癌，但幸好他在患病初期及早發現，經過治療後終於戰勝病魔，康復情況理想。日前胡杏兒老公李乘德（Philip）在IG Post出一張與陳惠敏及吳耀漢的合照，並寫道：「Two legends of HK cinema. Respect. 」原來陳惠敏同Philip都是客家人，見陳惠敏同吳耀漢兩位前輩都面色紅潤，精神奕奕，不少網民都紛紛留言祝福他們身體健康！



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陳惠敏昔日經常在電影中飾演黑幫大佬的角色，霸氣形象深入民心，雖然曾患肺癌兼中風，但他去年出席活動接受《香港01》訪問時就透露即將復出拍劇：「其實大陸都有好多戲搵我拍，都要醫生睇吓自己狀況。不過今年會返亞視拍類似《古惑仔》嘅劇，因為佢哋想拍返啲劇。之前半邊身中風，而家好返都有做運動、行山、打沙包，細細力都要打下。」

陳惠敏去年出席活動時透露即將復出拍劇。（資料圖片）

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而現年82歲的吳耀漢，近年因年紀大，身體出現不少毛病，曾因心臟血管栓塞要做手術，有嚴重腎衰竭的他腎功能只剩約一成，每日要洗肚4次，近年更聽力衰退，下降了大約七成，早前吳耀漢曾上鄭丹瑞（旦哥）的YouTube Channel《健康·旦》講述聽力衰退對生活造成的影響，直言自己最初很頑固：「其實我諗我同好多老人家一樣，就係我哋唔承認呢個缺憾。」更不願佩戴助聽器：「最初開始時係死硬頸，直情唔肯戴，直至老婆忍唔到，買咗一個，我點解唔戴兩個係嫌佢煩，以為戴一個就ok，幾好都聽到，後來戴戴吓都要兩個！聽得唔好係你蝕底喎，你睇戲又聽唔晒，唔到你話費事，男人就係咁樣。」現時吳耀漢兩邊耳都需要戴助聽器，他更勸諭大眾要正視身體各種毛病：「蝕底嘅係自己」。

吳耀漢現時兩邊耳都需要戴助聽器。（YouTube影片截圖）