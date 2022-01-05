被粉絲笑造型似白花油又似花牌激死張敬軒：可唔可以放過我？

張敬軒由上月23日起在紅館舉行連場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》帶來多個精彩表演，除了嘉賓名單陣容鼎盛，邀請到陳慧琳、林家謙、梁詠琪、黎明、MC張天賦及C AllStar等收到外界矚目之外，他多個華麗造型亦贏得了不少掌聲，當中他的超Deep V戰衣及露背裝更是相當吸睛。然而，出名愛錫粉絲的軒仔卻竟然因被粉絲戲弄而「勃然大怒」，在Instagram大呼：「你哋可唔可以放過我？」
原來是有不少粉絲將軒公的多個演唱會造型大肆「惡搞」，指與溫室盆栽、傳統花牌、生蠔、白花油和金菇養殖場似到十足十，又祝福軒公新一年能夠茁壯成長，看到一眾網民捧腹大笑引起熱烈討論。軒公本人見到後大呼無奈求粉絲放過：「你哋可唔可以放過我？」
點擊睇吓有幾似：
軒公被粉絲激死系列，今次並非第一次！早幾日軒公特意放上Instagram公審：「我有啲咁嘅Fan屎，整啲咁嘅禮物俾我… 仲要我又有啲咁嘅同事，又咁樣擺嗰份禮物…喂，話曬新徵頭，俾下面好喎⋯⋯#粉絲行為偶像埋單」
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