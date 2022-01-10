華燈初上｜維基百科意外劇透兇手是誰　演員名驚見網紅鄧佳華？

【華燈初上／Netflix／鄧佳華】《華燈初上》於去（2021）年11月底開播第一季，節目一出立刻引起網友熱烈討論，第二季也在去年年底緊接著播出。電視劇內容是在講述在1980年代台灣日式酒店發生一宗殺人命案，以及酒店媽媽及陪酒小姐的人生故事，有許多精彩的故事線，也讓觀眾迫不及待想知道真正的凶手是誰。日前，有位台灣網友在PO文表示殺人凶手提早流出了！此文一出，立刻引起劇迷們熱烈回應。



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原PO在Dcard上發文驚訝表示，「維基竟然有寫華燈的凶手！」並且附上影片。維基百科上凶手的欄位，寫到「疑似為目擊者歐巴桑」。好像是暗指在第二季倒數第二集（15集）有一幕蘇媽媽（楊謹華）與江瀚（鳳小岳）在暗巷中發生口角衝突。蘇媽媽還講了一句關鍵台詞：「你殺了我吧！江瀚」。這些過程都被旁邊有位歐巴桑看到。

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文章底下也引發許多網友留言，「維基百科不意外」、「超好笑，還以為要被爆雷（意即劇透）」、「因為被吵到睡覺，所以痛下殺手，根本柯南啊」、「我朋友還相信，現在在跟我推理為什麼她是凶手」、「這個編輯者騙點擊啦！」、「明明就是理髮店老闆娘」。不過也有鄉民反應，「維基被編輯掉了啦」目前維基百科上凶手欄已經被刪掉了。

在留言中，也有網友分享另外一個維基百科的版本，也讓許多網友笑瘋，凶手欄寫著「鄧佳華」。近期也出現蠻多維基百科被篡改的案例，鄧佳華是一位完全沒有參演的網紅，莫名其妙也被寫在維基百科上。

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