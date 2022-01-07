《華燈初上》非林心如代表作？網民細數女神舊作　呢一部紅遍亞洲

【華燈初上／Netflix／林心如】Netflix台劇《華燈初上》演出陣容華麗，由林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙等實力演員領銜主演，劇情圍繞日式酒店媽媽桑、旗下小姐愛恨情仇，第1季開播以來話題不斷，最近上線的第2季熱度依舊，對此就有人好奇，「林心如的代表作是什麼？」



一名台灣女網友3日在Dcard以「林心如的代表作是什麼？」為題發文，表示Netflix最近上架了《華燈初上》第2季，因而想起林心如過去作品，像是2014年的《16個夏天》，原PO回想當時邊看邊哭，「內心柔軟的那一塊整個被touch到」，另外還有2010年的《美人心計》、1998年的《還珠格格》，雖然2部都沒有看過，但外界給的評價不錯，「不知道大家覺得我們心如姐姐的代表作是哪一部劇呢？」

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問題拋出後，掀起一波討論，多數網友認為《還珠格格》為林心如代表作，「《還珠格格》， 紅遍亞洲，紫薇深入人心」、「絕對是《還珠格格》」、「紫薇真的超美，《還珠格格》現在看也很好看」、「當然是《還珠格格》」、「《還珠格格》，這感覺大街小巷都知道」。

其中也有人發表不同看法，「個人覺得妳列出來的都是她代表作」、「《美人心計》很好看」、「《傾世皇妃》！小學看到哭，跟霍建華一起演的，演完就在一起」、「只記得當初看《傾世皇妃》的時候覺得她美翻天，真的是傾世皇妃」、「一定是《美人心計》！真的有夠好看的啦」。

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