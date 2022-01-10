華燈初上｜張軒睿被狠批全劇演技最差！30分鐘後留言7個字戰網民

【華燈初上／Netflix／張軒睿】張軒睿繼《我的男孩》後，又被林心如「徵召」參演《華燈初上》，劇中飾演心儀「蘇媽媽」楊謹華的小鮮肉，劇組官方臉書今PO出他的劇照，沒想到竟有網友不留情面嗆他：「覺得全劇演技最爛的一位！」張軒睿在半小時後就立刻親自回覆對方，虛心表示：「謝謝，我會再努力。」



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《華燈初上》臉書上形容張軒睿飾演的「何予恩」感情路：「像這樣的愛情讓我苦惱，總一個人又哭又笑...」這是MAKIYO演唱〈初戀〉的歌詞。也有討論，認為「何予恩」這個角色有點多餘，但也有人認為可能第三季會有更多發展。

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劇中張軒睿心儀楊謹華，還當恐怖情人跟蹤對方，甚至偷看「蘇媽媽」跟「江瀚（鳳小岳飾）」親密。第二季還有一段劇情，描述蘇媽媽疑似懷了何予恩的小孩，但後來拿掉，但後來又告訴對方自己其實根本沒有懷孕，成為懸案之一。

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