華燈初上｜林心如美貌30年如一日　分享5大凍齡絕招不藏私

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》大受歡迎，劇集至今開播兩季，一舉成為香港和台灣兩地的排行榜冠軍，口碑相當之好。隨著《華燈初上》的劇情推進，除了是誰殺害楊謹華飾演的蘇媽媽，一眾劇中演員都倍受關注，當中兼任主演及製作人的林心如，多年來保養得宜，歲月彷彿從沒在她身上留下痕跡，即使生完女兒「小海豚」體態依然勻稱緊實。。一起來看看快將46歲的林心如的保養秘訣，到底當中埋藏甚麼秘密。



《華燈初上》演員陣容強勁，劇情緊湊，引人入勝。（劇照）

1993年擔任兼職廣告模特兒出道的林心如，多年來身型和樣兒都不見多大變化，尤其一雙又圓又大的眼睛，依舊靈動。林心如曾在《女人我最大》中直言超愛吃「垃圾食物」，如麻辣火鍋、喝酒，甚至容許自己吃即食的加工食物當宵夜。不過她深信要吃當然要動起來，身材有任何變化就會調整運動強度，包括做Gym、瑜珈等等，甚至連拳擊、TRX都有！

除了管理身材，林心如對於臉蛋都有一套管理方法。作為女藝人自然少不了化妝，她回家的第一件事就是卸妝，因為化妝品殘留在皮膚上，日積月累會令毛孔堵塞，令皮膚暗啞、生暗粒等，徹底卸妝後由於皮膚會較乾，所以必定會敷上面膜幫助保濕。遇到重要拍攝工作，更會在前一天晚上敷睡眠面膜，加強保濕；她同時會在早上以按摩手法或美容儀協助去水腫、緊緻面部防下垂。只需在微濕的狀況下，從下巴沿著臉部兩側輪廓推到耳下，接著再從耳下往淋巴方向，按到手痠才上妝就可以擁有林心如般的鵝蛋臉。

工作以外，她大部分時間都以素顏示人，素顏亦是讓肌膚呼吸與休息的一種方法，如有需要出門時只擦防曬及潤唇膏。以上種種聽來容易，但有多少女生有素顏的勇氣？林心如曾言：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」她的「本錢」全靠後天努力。

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林心如曾言不愛喝水，因而會在水中加入檸檬，增加喝水意慾。《全國中草藥彙編》指檸檬有助延緩衰老及抑制色素沉澱，有助抗菌消炎。她在外出時隨身帶備保暖壺，每天喝兩大壺蜂蜜檸檬水，滋潤美白。另外也會沖泡紅棗水，《本草綱目》指紅棗味甘、性溫，能補中益氣，養血生津，是女性的養顏恩物。不愛吃甜食之外，林心如表示平時她最常煲湯！最愛煲的就是花膠湯，林心如還會將花膠、黨參、黑棗與陳皮燉煮，並加入花雕酒，以一個健康的方法來補充膠原蛋白！

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