鐵拳英雄｜陳展鵬練出完美Body吃盡苦頭：拍嗰時一啲水都唔可以飲

雲集《城寨英雄》台前幕後班底、由文偉鴻監製的無綫新劇《鐵拳英雄》，將接棒《愛上我的衰神》於1月10日首播，打響頭炮成為無綫2022年首部播出的新劇！《鐵拳英雄》主要演員包括視帝陳展鵬、視后唐詩詠、陳山聰、姚子羚、伍允龍、元秋、王君馨、劉穎鏇、歐瑞偉及張國強等。

拍打戲仲要戴住手鐐同腳鐐，齋聽都知道辛苦。

以六、七十年代的曼谷唐仁街為背景的《鐵拳英雄》，透過一眾主角如何在逆境中自強及尋求正義的故事，帶出中國功夫的哲學智慧。為了讓觀眾看到實實在在的拳腳功夫，劇組與演員們付出不少血汗，所有動作場面均花了大量時間拍攝，務求達至最佳效果。就連拍攝打戲有一定經驗的兩位男主角陳展鵬及陳山聰，早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言無論準備或是拍攝過程均很辛苦，展鵬謂：「有一場打戲要戴晒手鐐同腳鐐咁打，好有難度，要諗點設計啲動作同埋點樣做出最好嘅效果，嗰log戲歷時4個月分咗7日嚟拍。」展鵬又謂為了保持完美身段更是吃盡苦頭：「佢哋教我要『甩水』，即係頭3、4日每日飲7L水，一日去20次廁所左右。去到正式拍嗰時一啲水都唔可以飲。」展鵬又大讚女主角唐詩詠在劇中大有進步，擺脫了固有形象：「我同佢有好多火花。」

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出名捱得的陳山聰，則坦言是次是其入行以來最辛苦一次：「今次我個角色集合咗好多門功夫，同埋我一開始要隱藏學過八極拳，然後又要打泰拳。最緊要係冇用替身，好似啲穿門、爆窗戲，都係我自己親身上陣。」山聰與展鵬一樣，透露今次為劇集Keep fit是很大考驗：「雖然平時都有操開，但今次要更加努力，我用咗4個月時間去操，真係瘦咗同乾咗好多，又要操又要打係好辛苦嘅。」首度與伍允龍合作的山聰，透露與對方打得合拍兼節奏好夾：「佢話同我打好舒服，對我嚟講係好大嘅強心針！」與姚子羚演慣情侶的山聰，直指今次與對方有唔少激烈場面，並笑謂：「kiss戲我哋都駕輕就熟。」

今晚展鵬同山聰會以呢個造型出場。

至於出名好武功的伍允龍，則指今次角色「夜來吉」很有新鮮感：「以前演嘅都係比較嚴肅、火爆嘅角色，今次個角色就可愛啲。」伍允龍又感謝監製讓他選擇自己喜歡的功夫「上陣」：「我選擇咗打洪拳，我對南方嘅功夫比較熟悉，可以容易啲去演戲，因為唔使花太多時間諗招式，可以着重番點樣去演好個角色。」同樣功夫了得的元秋，表示今次會轉戰「喊戲」，並大讚囝囝展鵬劇內劇外一樣乖仔：「佢好錫我，大家有問題都會互相提問，個溝通做得好好。（覺得佢身手點？）比《城寨英雄》時進步咗好多。」

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