三台收視報告｜《異搜店》顯著提升　受禁堂食影響周末多人睇電視

三台收視報告又再出爐，今次的日期是1月3日至1月9日。今次報告有一個很大的轉變，就是星期六日的收視明顯增長，原因很簡單，政府在1月7日開始禁止娛樂場所開門和六點後禁堂食，大部份人唯有安坐家中，自然看電視的人便會增加。



再看星期六日前，先跟大家看看兩套TVB劇集。已經踏入中後段的《異搜店》在今個星期有明顯的增長，由上星期的19.7點升至22.3點，有2.6的升幅。至於《愛上我的衰神》上星期只得15.9點，今次也有17.7點，雖然也不算太好的成績，但至少拉高了平均數。

《異搜店》收視突然急升。（《異搜店》劇照）

在星期六，《愛．回家之開心速遞》收視有23.1點，要知道上星期只得17.5點，急升5.6點，多了約36萬人次觀看，星期日的《愛．回家之開心速遞》更有24.8點，如果計埋跨平台直播收視25.1點，較上周彈升3.8點，乃該節目自2021年7月以來周日收視最高一集。星期日的《東張西望》，由上星期的20.4點升至25.9點，跨平台直播收視26.2點，較上周攀升4.7點，乃2021年1月以來周日晚位列第二位高收視一集。

《愛．回家之開心速遞》愈來愈受歡迎。（劇集截圖）

ViuTV也有同樣現象，星期日的《Chill Club》由2.1點升至3.4，《膠戰S2》由2.5升至3.8，兩個節目都有逾1點的升幅。

《膠戰S2》真係幾好笑。（節目截圖）

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