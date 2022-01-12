熙娣想聊｜哈林庾澄慶承認打老婆！小S都嚇親：難怪你會結兩次婚

【熙娣想聊／小S徐熙娣】由「台灣綜藝天后」小S徐熙娣主持的談話節目《熙娣想聊》，在最新一集中邀請到哈林庾澄慶，調皮的小S一見面就害得哈林忍不住想打她頭，沒想到這一舉動竟讓小S誣陷成哈林結婚兩次的主因。



《熙娣想聊》在11號釋出新一集的預告，將由音樂頑童哈林庾澄慶來踢館，主持人小S一見到哈林就奔放大唱他的代表作〈熱情的沙漠〉，沒想到才一開口就被哈林嗆：「你真是有夠厚臉皮！」

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原本就交情不錯的兩人一見面就互虧，哈林更是搞笑的怒吼：「打她的頭！」遭到小S嗆：「你會打老婆？！」哈林也配合回應：「對！」小S更放大絕自曝：「我的天哪！我以為只有我老公會家暴！」最後她也不忘再虧哈林：「難怪你會結兩次婚…」說完就隨即逃走。

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在本集的終極二選一單元中，小S出難題考哈林：「如果可以再讓你結婚一次，你會選擇大S還是小S？」哈林毫不猶豫地說：「我就算那邊爛掉，我也不選你們兩個！」令小S生氣大喊：「為什麼！？」誇張的反應讓人捧腹大笑。

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為呈現最真實的訪談節目，《熙娣想聊》每集登場的明星，都是由小S親自向製作人點名想聊天的來賓，尤其最新一集的哈林，小S更是在事前錄影喊話：「好久沒見到哈林哥了喔，很想他，因為我本來就非常崇拜他，而且，我常常喝醉打給他，他都非常有耐心聽完我講一堆廢話，隔天還會問他一樣的事，他就會說，我昨天不是才跟你講過了嗎？我就覺得，他真的是一個大好人，好想要跟他見面聊聊喔！」

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