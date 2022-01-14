王力宏買PS5送畀囝囝？美女網紅靠包裝盒認出禮物真身：超貴！

王力宏與李靚蕾婚變鬧得沸沸揚揚，話題從去年年末燒到今年年初仍未停歇，日前又因李靚蕾指控王力宏帶著三名男子企圖硬闖位於「吾疆」的住所，成大眾熱議話題。



除了王、李雙方攻防戰內容讓網友評論外，李靚蕾在社群上所公布王力宏在家門外的監視器畫面，以及網上瘋傳另一角度的監視器畫面中，王力宏到底帶了什麼東西去看孩子也讓網友相當好奇。

【圖輯】不是PS5！你能看出王力宏帶了什麼東西去探孩子嗎？（點圖放大看答案👇👇👇）

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有網友從網上瘋傳的監視器猜測王力宏帶了汽球去看孩子，腳邊一袋「黃色塑膠袋」中，還有人猜測有PS5？對於袋中物的疑惑，台灣鄉民女神qn（黃瓊慧）斷言：「我一看到照片的外包裝就知道，是《汪汪隊立大功》（PAW Patrol）的『超級狗狗警察巡邏車』！！！」直呼：「專業吧？叫我柯南qn～」。

黃瓊慧表示，這個玩具因為太貴了，所以兒子跟她凹了很久都還沒買給他，而她推測王力宏與李靜蕾的兒子目前3歲半，確實會是喜歡看汪汪隊的年紀。

黃瓊慧還笑稱這篇內容被先生虧是「很低能的爆料」，但她還是要PO出來。此外，她還PO出了「狗狗巡邏車」的實品包裝照片供大家比對，網友則說「孩子媽，專業的」、「qn真的火眼金睛」，更歪樓討論起家中孩子也喜歡汪汪隊，直喊：「沒有艱難的任務，只有勇敢的狗狗。」

【同場加映】王力宏李靚蕾離婚｜盤點八位性上癮藝人 唔影響婚姻只得一位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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