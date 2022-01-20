陳雅倫內地登台派海報引全場男士瘋搶　疑被「鹹豬手」仍臨危不亂

現年55歲的陳雅倫（Ellen）近年主力在內地發展，甚少在香港露面，日前她獲邀到杭州為一個晚宴擔任嘉賓，身穿黑色低胸長裙的她，保養得相當不錯，Ellen在台上一邊唱歌，一邊派自己的海報，引來在場男士瘋搶！Ellen在微博分享了當日的盛況，更指現場氣氛非常熱烈：「當日場面非常熱鬧，現場粉絲們超級熱情，令全程氣氛澎湃，場面接近失控，全場都在極興奮的狀態下，歡呼聲歡笑聲不斷！」從當日的照片及短片所見，在場男士不斷湧到台上，紛紛伸手希望拿到海報，場面幾近瘋狂！



+ 16

Ellen一落台即被大批男士圍着，而在其中一張相中所見，一名中年男士的手在Ellen的胸前位置，惹來「鹹豬手」嫌疑，但Ellen仍臨危不亂，全程面帶笑容，有網民留言道：「感覺有男的偷摸你」，不過Ellen就回覆：「沒有沒有」，她更指「當保安都不能維持秩序的時候，他們竟自發性地手挽手造成人牆在台邊保護我，讓我非常感動。」似乎是為這位男士澄清。

一名中年男士的手在Ellen的胸前位置，惹來「鹹豬手」嫌疑。（微博@陳雅倫Ellen）

Ellen曾有不少性感演出。（影片截圖）

當年參加新秀歌唱比賽後入行的Ellen，曾拍過不少戲劇作品，但一直都未能大紅大紫，直至90年代港產情色片盛行之際，全裸拍攝三級片《危情》，令她一舉成名，之後她還憑着在電影中的大膽演出而奠定性感女神的地位，更有「鍾楚紅接班人」之稱。Ellen曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚，但之後男方被爆出與前女友育有一個仔，更臨時反悔，戀情因而宣告終結。

Ellen曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚。（微博@陳雅倫ellen）

+ 46

前年9月Ellen突然在社交平台發文透露決定離開香港發展，其後她輾轉於惠州、深圳等地，最後決定定居廣州，當時她更拍片大曬新屋的夜景，片中可以見到廣州著名景點，號稱「小蠻腰」的廣州塔，相信正是豪宅片區珠江新城，而她的新屋更位於高層，有網民推斷Ellen的新屋市值應該過千萬。已經將事業重心轉移到內地的Ellen，現時是一間傳媒公司的董事總經理，而她亦不時在社交平台分享近照，昔日的性感女神依然魅力不減！