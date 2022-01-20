阿Sa蔡卓妍自爆已經立好遺囑　揀定彩色遺照：每五年會換一次

相識超過20年的鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒（Joey）近日憑主持內地綜藝節目《因為是朋友呀》而大受歡迎，三人在節目中邀請圈中好友到不同地方旅行，展現出閨密相處時最真實的狀態，深厚的姊妹情令人羡慕。在最新一集中，三人同鄭希怡（Yumiko）、霍汶希（Mani）一起行山，期間談及萬一發生意外最不放心誰，沒想到阿Sa就直言已經準備好遺囑同遺照，掀起網民熱議。
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阿Sa在節目中講道：「我通常我一想事情，我都會想最好還有最壞，這個是我媽教我的。我已經把我的平安紙（遺囑）寫好，我的遺照也選好了，我每五年會換一次，我都選開心的照片，我就是怕你們會選那種很悲慘、很黑白的照片，所以我選了彩色，然後笑的，我只是想好而已，因為我覺得離開了都不知道會發生什麼事，但是留在這個世界上面的人才是最難過的，所以我就會想要拍一個視頻，就讓他們不要那麼傷心。」
對於阿Sa早早就立好遺囑，Mani就直言：「太悲觀了，有計劃很好，但是太悲觀了。我覺得人是應該未來是去計劃的，我一直飛來飛去，所以我也跟你的想法一樣，就是怕有什麼問題出現的時候，那要怎麼辦呢？誰照顧他們呢？所以我都是立那個平安囑的原因。」不少網民認為她們的說話不無道理，感嘆世事無常，早早做好準備亦是情有可原。
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