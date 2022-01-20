鄭嘉穎帶大仔Rafa去海旁睇船　棄內地市場留港做湊仔公人生最幸福

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）在2018年結婚後，先後育有大仔鄭承悅（Rafael）及細仔鄭承亮（Yannick），兩個囝囝都繼承了父母的優良基因，生得十分標緻。而鄭嘉穎近兩年亦留在香港，有更多時間陪伴家人，他更不時分享湊仔日常照，日前他就Post出一張抱着大仔Rafa的合照，並寫道：「好危險呀喂，爹哋驚驚。#睇船需要咁近咩 #仲有得睇人釣魚」，原來鄭嘉穎帶了Rafa去海旁睇船，相中Rafa坐在欄杆上，全靠爸爸攬實，而Grace就留言道：「唔使驚媽咪喺度！」



鄭嘉穎帶了Rafa去海旁睇船。（IG@kevincheng_official）

鄭嘉穎早前接受TVB《娛樂新聞台》訪問時，直言近年因疫情關係，為免來回內地與香港需要隔離，他決定留在香港發展，雖然收入減少，但就收穫人生最大幸福：「呢兩年係搵錢搵少咗，因為冇上兩年內地，但幸福同開心嘅程度係我呢世人最幸福，所以有得有失。」而他與Grace亦不時分享一家四口的溫馨合照，非常幸福！