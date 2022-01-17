Coffee3歲兒子蛀牙致上唇腫脹　牙醫：蛀牙嚴重或會引致腦膜炎

Coffee林芊妤早前在IG發文求救，指3歲兒子「伯伯」的上唇突然無故腫脹，似足一隻鴨仔，連Coffee也取笑囝囝「中咗面目全非拳」，實在是我見猶憐。起初她以為是囝囝是普通口腔飛滋造成的細菌感染，未料囝囝在數天後卻出現牙齒發黑及生牙瘡情況，始知原來上述症狀皆由飲夜奶導致蛀牙所致。本港牙醫張嘉熙表示，家長應定下規律時間表為年幼子女餵奶，避免隨便改變時間，而餵夜奶後亦應為子女徹底清潔口腔，減低蛀牙風險。



Coffee上星期在IG發文，指囝囝「伯伯」突然出現上唇腫痛及輕微發燒，於是馬上抱他到醫院求診。醫生當時估計「伯伯」是口腔內長有飛滋傷口，加上用手觸碰，才出現細菌感染，導致牙肉發炎，在處方消炎藥後就讓「伯伯」回家休息。「伯伯」服藥後，臉部果然消去紅腫，惟數日後卻出現牙齒發黑及生牙瘡問題。幸得到網民提點，Coffee轉帶兒子找牙醫求診，終發現問題癥結所在。

有牙瘡、崩牙、面腫皆由飲夜奶蛀牙所致

Coffee於12日再發文，指「伯伯」早前出現面腫原來是因為口腔內生有牙瘡，而他生牙瘡及早前崩牙的原因正是有蛀牙：「原來佢塊面腫咗係因為生牙瘡，我自己上網睇咗好多，又有做牙醫診所嘅女仔再同我傾，話俾我聽個嚴重性，可能係曾經撞到、牙齒倒及生或者蛀牙，都會導致生牙瘡。同埋原來唔根治個根源，佢嘅牙瘡會不停復發同導致要剝牙。」

Coffee表示，該醫生認為「伯伯」因過往有飲夜奶習慣，導致蛀牙，而她則表示最近已為兒子戒掉夜奶習慣，以往亦有早晚為兒子刷牙，「望到佢排牙白雪雪真係唔覺佢有蛀牙，以為佢排牙好乾淨。」幸好今次得到網民提醒，「伯伯」才能及時得到適當治療，Coffee遂勸網民要定期帶子女進行牙齒檢查，「就算佢好細個都好，就算佢排牙睇落好乾淨又白雪雪，都一樣要定期做詳細檢查，尤其係飲奶粉嘅BB，如果唔係就好似彥彥咁，搞出個大頭佛㗎啦！」

研究發現逾兩成3歲幼童有蛀牙

根據香港大學牙醫學院2018年進行的香港幼童期蛀牙高危因素研究結果顯示，發現調查中的5,167名3歲幼稚園兒童中，有22%幼童有一隻或以上蛀牙，其中3.4%人的蛀牙已深入牙髓，而最常出現蛀牙的位置為正中門牙，其次為側門牙。研究亦發現幼童刷牙習慣與蛀牙有莫大關係，當中兩歲後才開始刷牙的幼童，有近27%人有蛀牙，較兩歲前已開始刷牙的高19%。

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牙科醫生張嘉熙日前受訪時表示，家長應編定規律時間表為年幼子女餵奶，盡量避免因幼兒要求而隨意改變餵奶時間，例如初生至6個月嬰兒入睡後就不要再餵夜奶，以免他們養成口內含著奶味或其他味道入睡的習慣，而嬰兒在6個月大後，亦可慢慢訓練每日大約6至8餐的有規律進食時間表。

家長應為子女抹牙清潔口腔 助從小養成刷牙習慣

張醫生指，家長為初生嬰兒餵完奶後，應幫助他們徹底清潔口腔，例如以紗布、棉花或手帕蘸水，貼著寶寶的牙肉從上頜至下頜繞一個圈，把上下頜抹乾淨。此舉除讓寶寶口腔保持清潔，也可讓孩子在長大後較易學習及適應刷牙。他續指，6個月大的嬰兒已可逐步轉用兒童牙刷，不過家長為子女刷牙時，記緊選用軟毛牙刷，同時以45度角清潔牙齒及牙肉邊緣位，才算乾淨。

張醫生又表示，18個月大的幼兒至3歲小童可考慮使用兒童牙膏刷牙，份量約一粒米大小；3至6歲小童便可用一粒豆大小的兒童牙膏；而6歲或以上的小童則可嘗試轉用一粒豆份量的成人牙膏。不過他提醒家長，小童開始使用牙膏刷牙後，記緊教懂他們將牙膏吐出，切勿吞下牙膏。

張醫生指出，家長平時應小心注意子女的飲食習慣及吃飯時間，避免小朋友食過多容易導致蛀牙的甜食，避免食飯時間太長，而正餐之間常吃零食也會增加蛀牙的風險。小朋友蛀牙時，牙齒會逐漸變色，起初會先出現白點，及後會開始變黃、啡色、甚至黑色，牙齒更有可能會慢慢變爛，如果細菌進入牙髓中，更有可能造成細菌感染、牙瘡，嚴重會引致腦膜炎、心瓣炎等。

張醫生提醒，家長應控制好小朋友的口腔衛生，早晚刷牙，同時定期帶子女找牙科醫生檢查，平時亦可按牙醫指示，使用含有氟素的牙膏、或含有CPP-ACP的護牙素，除了預防蛀牙，還有治療初期蛀牙的功用，惟需注意CPP-ACP護牙素並不適用於對牛奶敏感的小朋友。