肺癌｜46歲蕭彤雯患癌崩潰！5個非肺部症狀你要知　連眼皮垂都係

【肺癌／肺腺癌】46歲前主播蕭彤雯去年（2021）1月健檢時，意外發現自己罹患肺腺癌，在台灣醫生的建議下動刀，而她也一度情緒潰堤痛哭，術前寫信和孩子道別。蕭彤雯23號曝光近況，表明當時發現長了0.9公分大的結節，還被台灣醫生警告是「壞東西」。



蕭彤雯昨日在Facebook指出，因健檢中心代言，他去年的今天1月23日一早就做全身健檢，怎料檢查結果發現高度疑似肺腺癌，當下的她超級冷靜，彷彿是看其他人的病況一樣，還淡定地與台灣醫生做後續討論。

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蕭彤雯經檢查發現體內長了0.9公分大的結節，還被當地醫生警告「我跟你說這就是壞東西。雖然我們很少說什麼東西百分之百，但這個80%以上都是壞的」，所幸提早發現僅是初期而已，她也趕緊安排手術切除。

蕭彤雯對自己病情也相當淡定，當天得知噩耗後還是完成所有工作，並在傍晚與家人聚會吃飯，而且隱瞞病情，讓晚飯在開心的氛圍中結束。

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蕭彤雯透露，手術後她便依照醫生的叮囑，不斷訓練自己的肺活量，「所以真的不要太擔憂，不要太緊張。該做的事趕快做，還能觀察的就觀察。日子還是要過，而且要好好的過。」

事實上，看似冷靜的蕭彤雯，其實曾兩度因為病情崩潰痛哭，其中一次就是在手術前寫信給愛女美寶時，她才寫5個字就情緒潰堤。蕭彤雯曾表示，因想到女星劉真的例子，所以才在術前寫一封信跟孩子道別，「知道媽媽是多麼的愛她，而且會用另一種方式永遠照看陪伴著她。」

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