雪姨籌辦新年市集爆杯葛潮　承諾退還所有檔主全額租金收益全捐出

富貴KOL雪姨早前拍片先後點評酒店Ritz-Carlton$688一人份盆菜，以及深水埗基隆茶餐廳$128盆菜，因狂踩後者而惹來網民狂轟「黑心」，引發一連串公關災難。雖然雪姨已將片段下和致歉，以及承諾為茶餐廳作出補償，惟仍未能平息眾怒。雪姨的盆菜風波更直接影響其有份籌辦的「大乾爹」新年市集，引發退租潮，更有網友揚言杯葛市集。昨日（24日）有檔主接受《香港01》訪問，承認雪姨風波對生意有所影響，又透露已繳付近8000元租金，擔憂網友杯葛致蝕本。



雪姨IG出文貼出新年市集的特別通告。（YouTube/@Snow E）

雪姨今日（25日）在其IG貼出關於新年市集的特別通告。她在文中再次對基隆茶餐廳及受影響市集檔主道歉。她坦言「連日來經過不斷的沉思和反省」，決定作出以下決定：

「1)明白檔主連日來受到風波影響，所有大乾爹市集檔主將獲退還全額租金。

2) 了解到各小店為市集努力和籌備多時，卻因為本人言論問題而造成影響，蒙受損失。為將影響減到最低，檔主有權利選擇是否繼續參與市集，本人在此再向各位檔主致歉。

3) 為表歉意，本人會將自己檔內全部收益捐到有需要團體。受助單位，容後公佈。希望可以幫到更多有需要人士。」

文尾雪姨承諾「會為自己的創作內容及大眾負責任。」鍾培生留言表示：「Take care all the best」，又祝「留下班人」新年快樂，身體健康。有網友仍不接受雪姨的道歉，但有人亦力撐雪姨，指她知錯能改，並鼓勵叫她加油。

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雪姨籌辦市集網民揚言杯葛 現場訪問檔主感憂心：8000蚊租呀大佬