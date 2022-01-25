雪姨盆菜片藉詞髮菜數量賣商告　法之羽道歉：沒參與對白創作

富貴KOL雪姨早前拍片點評酒店及平民茶餐廳盆菜，被質疑借平價盆菜賣廣告等多重因素下，惹起網民公憤。最終雪姨將片段落架及多次道歉，而她有份籌辦的新年市集亦受影響，今日（25日）雪姨承諾會向檔主退租。

雪姨指盆菜髮菜少會搞到甩頭髮、黑頭變白髮。（YouTube/@Snow E）

雪姨籌辦新年市集爆杯葛潮 承諾退還所有檔主全額租金收益全捐出

雪姨盆菜片所涉及的Ritz-Carlton酒店及帝京酒店都發聲明，指沒有參與片段製作及贊助。片中雪姨藉髮菜份量少至將話題帶至廣告商法之羽，被批評造作，今日法之羽亦在社交平台發聲明，稱要與相關人士確認，無法即時回覆公眾道歉。聲明又指沒有參與任何關於食物評價的對白創作，對有餐廳遭到中傷致歉。

法之羽道歉聲明如下：

「針對近來發布的影片裡，不恰當的言論以及對KAMINOWA法之羽品牌做了考慮不周全的介紹一事，給大家帶來不愉快的觀感與莫大的困擾，我們在此鄭重向大眾與相關人士深表歉意。由於我們需要跟相關人士作出詳細的確認，我們無法即時於任何公開平台作出任何回應，在此亦跟大眾致上最深的歉意。KAMINOWA法之羽品牌是來自日本的養護頭髮品牌，日益努力提供給香港顧客在安全與品質層面都是最好的商品。在這次發布的影片內容，我們KAMINOWA法之羽品牌沒有參與任何關於食物評價的對白創作，就當中內容涉及有明顯影響到受大家愛戴的餐廳的錯誤表現，我們深表遺憾。在此，我們以AMINOWA法之羽品牌身分對影片裡被中傷的餐廳與及相關觀看了影片後感到憤怒的大眾致上萬分歉意，大家的意見我們會虛心接受並檢討。今後的宣傳活動的確認體制，我們會再次反省檢討並努力加強管理。我們會盡最大努力挽回提供我們寶貴意見的大家的信賴，今後也請多多指教。」

法之羽澄清沒有參與盆菜片段對白創作。（FB）

雪姨籌辦市集網民揚言杯葛 現場訪問檔主感憂心：8000蚊租呀大佬