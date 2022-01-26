商台DJ薛晉寧被指為雪姨講好說話　發文反擊：邊一粒字係好說話？

富貴KOL雪姨點評酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，因狂踩後者而引發一連串公關災難。事件發酵後，她有份籌辦的新年市集檔主紛紛割席，引發退租潮。雪姨昨日（25日）於IG發文承諾將退還全額租金給檔主，以及將所得收益全數捐出，並再次向所有受影響人士致歉。



雪姨IG出文貼出新年市集的特別通告。（YouTube/@Snow E）

雖然雪姨承諾作出補救，惟許多網民仍然不接受道歉和補救措施，在社交媒體和討論區繼續對雪姨大肆鞭撻。商台DJ阿檸（薛晉寧）昨日（25日）在IG發表看法，他表示：「能夠最大義凜然嘅時候，就係一啲同你完全無關嘅人出錯嘅時候。你覺得今鋪發達，覺得今鋪可以鋤死佢，去到最後你只不過係Unfollow。」他又認為：「你嘅生活嘅全職就係八卦同埋食花生，邊一樣嘢興你就會去撐，邊一樣沉你就會去踩。合群，係非常適合加入羊群，難怪生活其他方面畀狼群恰，你哋自己諗吓你哋會為乜嘢事企出嚟」。

商台DJ阿檸被指為雪姨講好說話。（符祥定攝）

文章隨即被轉發至討論區，部分網友認為阿檸是為雪姨講好說話。惟阿檸今日（26日）則反擊稱網民思考單一，他指：「邊一粒字係好說話？思考力有冇咁單一。就係因為太習慣網上得兩粒掣畀你，一係Like，一係Unlike，所以X緊A嘅時候就一定係撐緊B，你做人唔X識兜路走嘅咩？」

雪姨籌辦新年市集爆杯葛潮 承諾退還所有檔主全額租金收益全捐出

雪姨籌辦市集網民揚言杯葛 現場訪問檔主感憂心：8000蚊租呀大佬