人氣女團COLLAR昨日（24日）出席寶礦力代言活動，更即場表演歌曲《Call My Name!》，現場氣氛高漲。不過途中卻傳出小插曲，原來其中一個成員Candy，將鞋左右調轉著，成為逆向「智慧擔當」。不過在前夫群組「前夫反擊戰」中，有前夫為了致敬Candy，將鞋左右調轉著，更指「為咗 Candy …我頂，Candy 你走先」，笑翻一眾網民。



COLLAR出席寶礦力代言活動，更即場表演歌曲《Call My Name!》。

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自從COLLAR出道，在前夫群組「前夫反擊戰」就一直人山人海，不少前夫都分享如何重奪在家中的地位，更做出不少創意高難度動作，在死亡邊緣瘋狂試探。為了各位前夫的人身安全，記者將帖文中的人名打碼，各位前夫們，STAY SAFE。

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COLLAR在昨天的表演之後，表示將會推出第二首全新單曲，呼籲粉絲期待。一眾前夫亦磨拳擦掌，準備新一波反撃戰。大家以前追星時，又試過做甚麼瘋狂事呢？留言分享一下吧！

同場加映：COLLAR成員專屬新年揮春 龍Marf精神、步步Gao升、軼軼有工開

《全民造星4》女團COLLAR出道至今人氣急升，除了一眾Fans之外，因MIRROR而婚姻破裂的前夫們亦一片歡騰，因為終於可以明正言順追女團。《OPENER》為大家製作了8位成員的賀年揮春，即刻PRINT晒出來四圍貼啦！👉即刻入來DOWNLOAD👈

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