Disney+必睇9部恐怖驚悚片：美國恐怖故事、私房嚇、爆血新婚夜…

這次我們從集結迪士尼、PIXAR、Marvel、StarWar、國家地理以及Star六大品牌的影音串流平台Disney+中，精選了９部經典恐怖驚悚大片，《爆血新婚夜》、《失蹤罪》、《血魔獸》…全都上榜，保證「透心涼」啦！



【圖輯】點圖放大看「Disney+必睇9部恐怖驚悚片」👇👇👇

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1：《血魔獸》Antlers

由金獎製造機探照燈影業出品，找來有「恐怖怪物大師」之稱的奧斯卡獎大導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）監製，劇情描述在俄勒岡州的一座小鎮，一名老師與鎮上警長的弟弟發現了一件驚世駭俗的案件，從察覺一位年輕的小學生異常舉止、孤僻個性以及詭異的談話，驅使他們介入小學生的家庭調查背後隱藏的秘密，沒想到竟掀起一陣腥風血雨的風暴，從小聽到大的古老傳說不再是天方夜譚，惡魔的甦醒也將帶來毀滅式的反撲。《血魔獸》已於1月19日於 Disney+ 上線。

2：《美國恐怖故事》American Horror Story、《美國恐怖故事集》American Horror Stories

艾美獎常勝軍《美國恐怖故事》總共有10季，每季都以不同故事為主軸，並時常改編自真實社會事件以及著名懸案，帶給觀眾顫慄難安的感官刺激！充滿話題性的演員陣容也在各季中出現，如第五季《旅館》邀請Lady Gaga飾演吸血鬼旅館老闆娘，第10季找來《寶貝智多星》（Home Alone）麥哥里高堅（Macaulay Culkin）演出，精心策畫的場景以及讓人寒毛直豎的劇情發展都備受全球粉絲愛戴。另外其衍生作品《美國恐怖故事集》更是以許多獨立故事延續恐怖影集聖經的地位，完整全系列只在Disney+上線。

3：《深海異獸》Underwater

由《吸血新世紀》（Twilight）姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演的驚悚科幻大片《深海異獸》！劇情描述一場大地震摧毀了水下研究人員的深海實驗室，因此研究人員必須逃離，而返回陸地的唯一方法就是在深海中徒步走到連接地面的廢棄鑽井台，但他們不知道的是，他們還需面對被地震喚醒的未知物種。

4：《私房嚇》Stoker

在18歲生日當天，India的父親不幸突然離世，在葬禮上一位未曾謀面的叔叔Charlie突然現身，並進入India家中。隨著各種怪事在家裡發生，如冰箱出現屍體、姨媽失蹤、母親與Charlie之間存在特殊的情愫，India很快就明白Charlie的到來絕非巧合，叔叔過去令人震驚的秘密可能會毀掉全家的未來。

5：《爆血新婚夜》Ready or Not

講述一位年經的新娘即將嫁入她新婚丈夫富有而古怪的豪門家庭，原以為這對郎才女貌的新人正準備展開幸福的婚姻人生，沒想到她所嫁入的豪門卻有個恐怖古怪的家族入門儀式，這個儀式要求每個家族成員必須參與一項致命的求生遊戲，而家族的新成員必須想盡辦法活過新婚之夜！

6：《失蹤罪》Gone Girl

由賓艾佛力（Ben Affleck）和露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）領銜主演，根據暢銷書改編而成，講述一名男子在妻子離奇失蹤後，開始被懷疑有犯罪嫌疑。在備受外界和媒體的輿論壓力之下，他決定自己調查整起失蹤案件，卻發現案情似乎越來越撲朔迷離。

7：《鬼眼》The Sixth Sense

由布斯韋利士（Bruce Willis）飾演的Dr. Malcolm是一位傑出的兒童心理醫生，因曾經未能成功幫助一名年經的精神病人，而時常被痛苦回憶所困擾。直到他再次遇到一位與那名青少年病患症狀相似的八歲小男孩，他誓言要治好小男孩，卻在調查途中發現一些驚為天人的秘密。

8：《凶兆》The Omen

美國駐英大使開始懷疑他從教堂領養的兒子是基督的敵人，從照顧兒子的保母莫名其妙自殺、並警告他是惡魔的化身，他必須糾結是否要殺死這個孩子。

9：《森魔》The Village

一個偏遠小山村的村民們活在恐懼中，因為山村之外有一片禁忌森林，裡面住著讓小鎮居民不寒而慄的邪惡力量，總是襲擊無辜的村民。一直以來都沒有人趕踏進森林，直到有一群村民勇敢地面對未知的世界。

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