Disney+劇集《Ms. Marvel》預告曝光　Marvel首個穆斯林超級英雄

Disney+全新Marvel美劇《Ms. Marvel》公開首個預告！《Ms. Marvel》由《四個婚禮一個葬禮》編劇Bisha K. Ali執筆劇本。



故事聚焦巴基斯坦裔的美國少女Kamala Khan，她是Marvel首位穆斯林超級英雄，對「Marvel隊長」非常景仰。她居住於紐澤西，來自一個有虔誠宗教信仰的家庭，在被泰瑞根之霧激發超能力後，擁有伸展及改變自身外型的能力。

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主角由現年19歲的新人女星Iman Vellani擔任，她是巴基斯坦裔的加拿大國民。其餘卡士包括Saagar Shaikh飾演Kamala的哥哥Amir、Mohan Kapur飾演Kamala的父親、Zenobia Shroff飾演Kamala的母親、Matt Lintz飾演Kamala的好友Bruno，以及Aramis Knight飾演反派「Red Dagger」。

《Ms. Marvel》最初規劃在2021年底首播，但受到新冠肺炎疫情影響，且Marvel還有其它九部近期要推出的電影和劇集，因此首播時間被延後到了今年夏季。

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