IT狗 | 戲謔TVB《護花危情》撞名鍾嘉欣　監製：有啲嘢唔講咁白啦

ViuTV電視劇《IT狗》昨晚（26日）最新一集，Lokman（飾演星之子Tony）為令PayPayDuck取得雅典娜投資建議，查到雅典娜老闆，楊英偉（飾演喬山河）和女兒張蔓莎（飾演喬子琳）不和，張蔓莎更離家出走，準備去加拿大。



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此時Lokman再次拋出《大台理論》，稱根據大台的經典橋段，父女不和的背後一定有難結的心結。結果Tony貼中劇情。及後Lokman等人帶張蔓莎到墓園，張蔓莎目睹楊英偉對墓碑作出大台式深情表白，隨即感動上前擁抱楊英為，兩父女終和好如初。Lokman根據《大台理論》，楊英偉必定會為報恩而答應與PayPayDuck合作的要求。惟楊英偉卻稱「公還公，私還私」拒絕了他們，令自信爆棚的Lokman慘遭滑鐵盧。

張蔓姿飾演「喬子琳」同《護花危情》的鍾嘉欣撞名。（劇集截圖）

今集邀來曾為無綫（TVB）服務16年的資深演員楊英偉演繹「大台理論」。問是否是特別設計，監製羅耀輝（Andy）接受《香港01》訪問時解釋：「同林祖輝一樣啦，想搵啲好耐未見過，但又想見吓嘅演員啦。同埋佢係自由身嘛，對我哋嚟講係容易啲搵到嘅演員。」他又稱讚首次合作的楊英偉是位「好好嘅演員」。

鍾嘉欣、黃宗澤主演的《護花危情》。（海報）

此外，《IT狗》中張蔓莎飾演「喬子琳」，TVB 2012年電視劇《護花危情》鍾嘉欣角色又名為「喬子琳」；楊英偉飾演的「喬山河」又與《護花危情》蔣志光飾演「喬江河」，以及「喬江山」只相差一字。羅監製回應指某些設計希望留待觀眾發掘：「我哋參考咗好多劇集嘅精髓，做一個戲謔或戲仿，喜劇都係用一個咁嘅Formula去玩嗰件事。撞名嘅嘢，就係好多劇會有咁嘅情況出現。有啲嘢唔講咁白啦，留待觀眾自己去發掘啦！」

Lokman飾演的星之子Tony深信《大台理論》，卻慘遭滑鐵盧。（劇集截圖）

至於Tony聲稱不會出錯的《大台理論》，羅監製指：「你估到九成，總有一成係意料之外，我諗都係《大台理論》一種戲劇演繹方式。」他又透露之後會安排Lokman失敗一次，重挫其銳氣。至於《大台理論》會否出現，他指：「都會有嘅，但唔會好似今集咁大去玩。」

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