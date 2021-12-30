每個月都會上線約 60 部「原創」電影與影集、以及約 50 部「非原創」電影與影集的 Netflix 無疑是假期宅在家最主要的片源！那麼在一年會有上百部影片推出的 Netflix 在 2021 年有哪些必看的電影、影集呢？

文：Daniel Hsu和Boga（GQ Taiwan）



12月代表：《鬼滅之刃：遊郭篇》、《千萬別抬頭》、《獵魔士》第 2 季

《鬼滅之刃：遊郭篇》故事接續《無限列車篇》，炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助一行人跟著「音柱」宇髄天元前往前往吉原的「遊郭」（即花街，江戶時期日本對「紅燈區」的稱呼），而在此他們將面對「上弦之六」的墮姬與其哥哥妓夫太郎。《獵魔士》（The Witcher）第2季描述「傑洛特Geralt」相信「葉妮芙Yennefer」已在索登之役中喪命，於是將「奇莉公主 Ciri」帶到他認為最安全的地方：他的兒時家園卡爾默罕⋯⋯《千萬別抬頭》（Don't Look Up）故事講述是一位天文研究生（珍妮花羅倫絲飾）與她的教授（里安納度狄卡比奧飾）驚喜的發現了一顆在太陽系內裡的陌生的小行星，但一計算軌道痕跡卻發現，半年內就要撞上地球了！？

除了《鬼滅之刃：遊廓篇》、《千萬別抬頭》、《獵魔士》第 2 季外，12 月上線的強片還有《JoJo 的奇妙冒險：石之海》、《紙房子》（Money Heist）第5季第2輯、《凝視影視》（VOIR）、《淺草小子》、《無赦》（The Unforgivable）、《The Hand Of God》、《不可殺：永生之靈》等。

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11月代表：《華燈初上》、《地獄公使》、《奧術》

《華燈初上》故事描述由羅雨儂（林心如 飾）、蘇慶儀（楊謹華 飾）兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件。《地獄公使》改編自《屍殺列車》導演延尚昊的同名漫畫，故事描述在人來人往的首爾市中心，突然出現令人難以置信的地獄光景，神祕生物宣判人類應下地獄，異世界生物也在準確的時機出現，殘酷地燒死那些被判有罪的人！《奧術》（Arcane）以知名電玩遊戲《英雄聯盟》為本， 以精湛的動畫和懸疑的敘事帶出複雜的世界觀，也呈現出角色面臨的道德抉擇，內容深入刻劃兩座城邦之間的微妙平衡，一邊是富裕繁華的皮爾托福，另一邊是破舊不堪的地下城佐恩。

除了《華燈初上》、《地獄公使》、《奧術》外，11 月上線的強片還有《毒梟：墨西哥》（Narcos：Mexico）第3季、《看不透的兇手》（The Unlikely Murderer）、《白色通行證》（Passing）、《紅色通緝令》（Red Notice）、《養虎為患》（Tiger King）第2季、《星際牛仔》（Cowboy Bebop）、《神級大盜》（Super Crooks）等。

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10月代表：《不羈賊軍》、《安眠書店》第 3 季

《不羈賊軍》（Army of Thieves）故事時間設定在《不死喪軍》（Army of the Dead）電影的「六年前」，當時活屍危機才剛爆發，而遠在歐洲的「路德維格迪特Ludwig Dieter」則將預備撬開「全世界最難開的金庫」！《安眠書店》（You）第3季接續第2季結局中的伏筆——由女星維多利亞佩德雷蒂（Victoria Pedretti）飾演的「樂芙Love」已然懷有身孕，「喬伊Joe」身為人父的喜悅，讓他願意與內心同樣扭曲病態的「樂芙」共組家庭，兩人一同搬至郊區重新開始，而「喬伊」則必須再重新適應百無聊賴的郊區生活。

除了《不羈賊軍》、《安眠書店》第3季外，10 月上線的強片還有《體壇造馬揭秘》（Bad Sport）、《黑夜皓齒》（Night Teeth）、《goop生活態度：有情有性》（Sex Love And Goop）、《魔鑰傳》（Locke & Key）第2季、《陰謀辦公室》（Inside Job）、《韓國雨衣殺手：全面追緝柳永哲》等。

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9月代表：《魷魚遊戲》、《紙房子》第5部第1輯、《性愛自修室》第3季

《魷魚遊戲》描述一群陷入危機、亟需金錢的人接到神秘的邀請，受邀參加遊戲，每種遊戲都是韓國人小時候會玩的傳統遊戲，例如「 一二三，木頭人」，只不過一旦輸掉，代價就是死亡，究竟誰能夠成為最後贏家呢？這場遊戲背後又有什麼目的？《紙房子》第5部第1輯故事承接第4部結尾，搶匪們被關在西班牙銀行裡已經超過100小時，他們成功救出里斯本（Lisbon） ，但卻失去一位同伴，前路一片晦暗，原以為這就是最糟的狀況了，此時卻出現比以前所有對手都更強大的新敵人——軍隊！《性愛自修室》（Sex Education）第3季描述新的學年到來，歐帝斯（Otis）成天想著約炮，「艾力Eric」和「亞當Adam」正式交往，而「珍Jean」要生小孩了。另一方面，新任校長「荷普Hope」想盡辦法讓摩爾戴高中重返名校榮耀，「艾梅Aimee 」探索女權運動，「傑克遜Jackson」愛上某人，而石沉大海的語音訊息則成為伏筆……

除了《魷魚遊戲》、《紙房子》第 5 部第 1 輯、《性愛自修室》第 3 季外，9 月上線的強片還有《不死者之王》（Overlord）、《魔鬼神探》（Lucifer）第6季、《舒麥加傳奇》（Schumacher）、《恐怖睡前故事》（Nightbooks）、《潛藏的怪物：比利的24個人格》（Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan）、《午夜彌撒》 (Midnight Mass)等。

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8月代表：《獵魔士：狼之惡夢》

《獵魔士：狼之惡夢》（The Witcher: Nightmare of the Wolf）講述《獵魔士》影集中由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的「傑洛特Geralt」的導師——被譽為「最偉大獵魔士」維瑟米爾Vesemir的傳奇故事，描述年輕的「維瑟米爾」逃離貧窮的生活，成為一名高傲勇猛的獵魔士，以獵殺惡魔並賺取報酬為樂的故事。

除了《獵魔士：狼之惡夢》外，8月上線的強片還有《東京怪奇酒》、《反同運動的前世今生》（Pray Awayl）、《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）、《魔物獵人：公會傳奇》（Monster Hunter: Legends of the Guild）、《凶險假期》（Beckett）、《護女煞星》（Sweet Girl）等。

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7月代表：《生化危機：無盡黑暗》、《鬼滅之刃：無限列車編》、《屍戰朝鮮：雅信傳》

《生化危機：無盡黑暗》（Resident Evil: Infinite Darkness）描述已成為美國聯邦特工的「里昂」是受邀調查白宮網路被以不當方式取得的總統機密檔案的事件，卻遇到神秘喪屍襲擊，而這次的喪屍事件也將成為震撼國家核心的重要線索……《鬼滅之刃：無限列車編》故事承接電視動畫《竈門炭治郎．立志篇》之後，講述在結束蝴蝶屋的訓練後，「竈門炭治郎」等一行人到達下一個任務地點「無限列車」，並與鬼殺隊炎柱．煉獄杏壽郎會合，一同調查列車上的多人失蹤事件，而下弦之壹．魘夢也潛伏在列車之中……《屍戰朝鮮：雅信傳》為《屍戰朝鮮》第一、二季的續作以及第三季的前傳，由全智賢所飾演的女主角，兒時因為母親病重，性命岌岌可危，所以才讓她冒險從林中取得生死草希望能救活母親，殊不知卻帶來使得自己村落全員幾乎滅亡的悲劇……

除了《生化危機：無盡黑暗》、《鬼滅之刃：無限列車編》、《屍戰朝鮮：雅信傳》外，7 月上線的強片還有《驅魔人》（The Exorcist）、《隔離眾生相》、《王儲的抉擇》（Young Royals）、《恐懼大街》（Fear Street）三部曲、《第8夜》、《暴君速成指南》（How to Become A Tyrant）、《典型恐怖故事》（A Classic Horror Story）等。

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6月代表：《全裸監督》第 2 季、《哥斯拉：奇異點》、《咒術迴戰》

傳奇AV帝王「村西透」回來了，在前季完美展現「恥度」無下限演出的山田孝之，要在《全裸監督》第2季繼續勇闖 AV 世界，攻佔衛星廣播頻道！《咒術迴戰》故事講述主角「虎杖悠仁」性格樂天，有超乎常人的身體能力，為了解救學長姐，吞下詛咒的手指讓「宿儺」附身在自己體內，並跟著最強咒術師五條悟學習，貫徹爺爺要他助人的遺言，繼續與詛咒對戰。《哥斯拉：奇異點》是Netflix和知名動畫工作室Bones以及Orange合作，聯手打造經典怪獸哥斯拉不同以往設定的全新篇章。

除了《全裸監督》第 2 季、《哥斯拉：奇異點》、《咒術迴戰》外，6 月上線的強片還有《創意人檔案Gold》、《Sweet Tooth：鹿角男孩》（Sweet Tooth）、《黑暗夏日》（Black Summer）第2季、《怪盜羅蘋》（Lupin）第2季、《機智醫生生活》第 2 季、《慾罷不能》（Too Hot to Handle）第2季、《性／生活》（Sex/Life）等。

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5月代表：《愛·死·機械人》第二季、《不死喪軍》

《愛·死·機械人》（Love, Death & Robots）是一部充滿嚇人生物、惡毒驚喜和黑色幽默的動畫獨立影集，各篇章皆以短短5-15分鐘的時間講述人性與科技之間的關係。《不死喪軍》（Army of the Dead）的故事描述拉斯維加斯爆發喪屍災情，一群傭兵決定豪賭一把，冒險進入疫區，犯下史上最大規模的槍案。

除了《愛·死·機械人》、《不死喪軍》外，5 月上線的強片還有《山姆之子：黑暗墮落》、《明天新世界》（And Tomorrow the Entire World）、《朱比特傳奇》（upiter's Legacy）、《禽獸》（Monster）、《囊中人》（Oxygène）、《逍遙境界：費瑞的故事》（Ferry）、《我是遺物整理師》等。

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4月代表：《緝魂》、《愛與怪物》、《雷霆女神》

《緝魂》（The Soul）在訴說一起豪宅裡的兇殺命案，檢察官與刑警在調查過程中發現，這起看似爭奪遺產的謀殺案背後，隱藏著更為驚人的秘密真相。《愛與怪物》（Love and Monsters）敘述怪物入侵導致世界末日後，全人類被迫躲在地下庇護所生活。而此時對生活已毫無眷戀的「喬爾」，因緣再度遇上前女友，決心冒險覓愛的故事。《雷霆女神》（Thunder Force）中，科學家「艾蜜莉」努力研發讓普通人擁有超能力的技術，特製配方卻意外被誤用。於是與好友組成英雄搭擋，共同打擊犯罪。

除了《緝魂》、《愛與怪物》、《雷霆女神》外，4 月上線的強片還有《蛇惑》（The Serpent）、《應召女王》（Madame Claude）、《街外錢》（Snabba Cash）、《天堂長夜》（Night in Paradise）、《超能之零》（Zero）、《太陽召喚》（Shadow and Bone）、《武士彌助》（Yasuke）等。

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3月代表：《貝克街游擊隊》、《悍戰太平洋：黑色禁區》、《紅日狂花》

《貝克街游擊隊》（The Irregulars）藉由手下「偵緝隊貝克街分隊」的線人視角，演出執行任務、調查犯罪的過程，來重新講述大偵探「福爾摩斯」的傳奇故事。《悍戰太平洋：黑色禁區》（Pacific Rim： The Black）主要講述一場發生在澳洲沿海的戰役，怪獸橫行肆虐，一對兄妹攜手踏上尋找父母之路，並操控為「機甲獵人」生存而戰。《紅日狂花》（Sky Rojo）則在講三位女「性工作者」，由於長期被壓榨而逃離夜總會，展開追尋自由的狂野之旅的精彩故事。

除了《貝克街游擊隊》、《悍戰太平洋：黑色禁區》、《紅日狂花》外，3月上線的強片還有《摩門教謀殺案》（Murder Among the Mormons）、《饒舌毒梟》（Dealer）、《真愛基因》（The One）、《失落的海盜王國》（The Lost Pirate Kingdom）、《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）、《一路鬧到底》（Bad Trip）、《目擊超自然：拉丁美洲篇》（Haunted: Latin America）等。

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2月代表：《同學麥娜絲》、《孤味》、《星聲夢裡人》

《同學麥娜絲》以寫實幽默的手法反映台灣社會的小人物，講述四位高中好友在成為中年男子後，仍時常聚在泡沫紅茶店聊各自的人生難題。《孤味》藉由一場喪禮，訴說母親與《星聲夢裡人》（La La Land）描述兩位歷經許多失敗的音樂家，因相同處境而墜入情網，決定共同追逐夢想；而在過程中情感卻出現裂痕的矛盾。

除了《孤味》、《同學麥娜絲》、《星聲夢裡人》外，2月上線的強片還有《勝利號》、《荒唐分局》第7季、《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》、《野外求生預埋你：動物狂奔》、《明日歐洲爭霸戰》等。

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1月代表：《進擊的巨人》Final Season、《龍舌大莊家》第2季、《22世紀殺人網絡》三部曲

《進擊的巨人》Final Season 進入《瑪雷篇》與《地鳴篇》兩個篇章。一直使用巨人侵略其他國家的瑪雷，在一場戰役中差點被大砲擊敗，顯示巨人站在科技之前，已漸漸落居下風。《龍舌大莊家》（Monarca）第2季發展到卡蘭薩家的手足為了爭奪帝國主導權，競爭越演越烈，而與此同時，又必須為了守護家族過去的秘密，必須設法團結。《22世紀殺人網絡》（The Matrix）三部曲描寫一位駭客工程師，偶然發現生活中多數人認為的現實，其實是由機器所創造的虛擬世界，因此他極力反抗、從中脫逃。

除了《進擊的巨人》最終季、《龍舌大莊家》、《22世紀殺人網絡》外，1月上線的強片還有《粗口研究》、《心碎的女人》、《怪盜羅蘋》、《崩壞夢王國》第3季、《末日戰地》（Outside the Wire）、《河谷鎮》第5季、《消除老師的方程式》等。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：都看了嗎？2021 年 Netflix 必看的 36 部電影、影集推薦！】