每個月都會上線約 60 部「原創」電影與影集、以及約 50 部「非原創」電影與影集的 Netflix 無疑是假期宅在家最主要的片源!那麼在一年會有上百部影片推出的 Netflix 在 2021 年有哪些必看的電影、影集呢?

12月代表:《鬼滅之刃:遊郭篇》、《千萬別抬頭》、《獵魔士》第 2 季

《鬼滅之刃:遊郭篇》故事接續《無限列車篇》,炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助一行人跟著「音柱」宇髄天元前往前往吉原的「遊郭」(即花街,江戶時期日本對「紅燈區」的稱呼),而在此他們將面對「上弦之六」的墮姬與其哥哥妓夫太郎。《獵魔士》(The Witcher)第2季描述「傑洛特Geralt」相信「葉妮芙Yennefer」已在索登之役中喪命,於是將「奇莉公主 Ciri」帶到他認為最安全的地方:他的兒時家園卡爾默罕⋯⋯《千萬別抬頭》(Don't Look Up)故事講述是一位天文研究生(珍妮花羅倫絲飾)與她的教授(里安納度狄卡比奧飾)驚喜的發現了一顆在太陽系內裡的陌生的小行星,但一計算軌道痕跡卻發現,半年內就要撞上地球了!?

除了《鬼滅之刃:遊廓篇》、《千萬別抬頭》、《獵魔士》第 2 季外,12 月上線的強片還有《JoJo 的奇妙冒險:石之海》、《紙房子》(Money Heist)第5季第2輯、《凝視影視》(VOIR)、《淺草小子》、《無赦》(The Unforgivable)、《The Hand Of God》、《不可殺:永生之靈》等。

11月代表:《華燈初上》、《地獄公使》、《奧術》

《華燈初上》故事描述由羅雨儂(林心如 飾)、蘇慶儀(楊謹華 飾)兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡,小姐們同甘共苦、逢場作戲,她們遇見各自的愛情,在五光十色的條通裡各自猜忌,卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件。《地獄公使》改編自《屍殺列車》導演延尚昊的同名漫畫,故事描述在人來人往的首爾市中心,突然出現令人難以置信的地獄光景,神祕生物宣判人類應下地獄,異世界生物也在準確的時機出現,殘酷地燒死那些被判有罪的人!《奧術》(Arcane)以知名電玩遊戲《英雄聯盟》為本, 以精湛的動畫和懸疑的敘事帶出複雜的世界觀,也呈現出角色面臨的道德抉擇,內容深入刻劃兩座城邦之間的微妙平衡,一邊是富裕繁華的皮爾托福,另一邊是破舊不堪的地下城佐恩。

除了《華燈初上》、《地獄公使》、《奧術》外,11 月上線的強片還有《毒梟:墨西哥》(Narcos:Mexico)第3季、《看不透的兇手》(The Unlikely Murderer)、《白色通行證》(Passing)、《紅色通緝令》(Red Notice)、《養虎為患》(Tiger King)第2季、《星際牛仔》(Cowboy Bebop)、《神級大盜》(Super Crooks)等。

10月代表:《不羈賊軍》、《安眠書店》第 3 季

《不羈賊軍》(Army of Thieves)故事時間設定在《不死喪軍》(Army of the Dead)電影的「六年前」,當時活屍危機才剛爆發,而遠在歐洲的「路德維格迪特Ludwig Dieter」則將預備撬開「全世界最難開的金庫」!《安眠書店》(You)第3季接續第2季結局中的伏筆——由女星維多利亞佩德雷蒂(Victoria Pedretti)飾演的「樂芙Love」已然懷有身孕,「喬伊Joe」身為人父的喜悅,讓他願意與內心同樣扭曲病態的「樂芙」共組家庭,兩人一同搬至郊區重新開始,而「喬伊」則必須再重新適應百無聊賴的郊區生活。

除了《不羈賊軍》、《安眠書店》第3季外,10 月上線的強片還有《體壇造馬揭秘》(Bad Sport)、《黑夜皓齒》(Night Teeth)、《goop生活態度:有情有性》(Sex Love And Goop)、《魔鑰傳》(Locke & Key)第2季、《陰謀辦公室》(Inside Job)、《韓國雨衣殺手:全面追緝柳永哲》等。

9月代表:《魷魚遊戲》、《紙房子》第5部第1輯、《性愛自修室》第3季

《魷魚遊戲》描述一群陷入危機、亟需金錢的人接到神秘的邀請,受邀參加遊戲,每種遊戲都是韓國人小時候會玩的傳統遊戲,例如「 一二三,木頭人」,只不過一旦輸掉,代價就是死亡,究竟誰能夠成為最後贏家呢?這場遊戲背後又有什麼目的?《紙房子》第5部第1輯故事承接第4部結尾,搶匪們被關在西班牙銀行裡已經超過100小時,他們成功救出里斯本(Lisbon) ,但卻失去一位同伴,前路一片晦暗,原以為這就是最糟的狀況了,此時卻出現比以前所有對手都更強大的新敵人——軍隊!《性愛自修室》(Sex Education)第3季描述新的學年到來,歐帝斯(Otis)成天想著約炮,「艾力Eric」和「亞當Adam」正式交往,而「珍Jean」要生小孩了。另一方面,新任校長「荷普Hope」想盡辦法讓摩爾戴高中重返名校榮耀,「艾梅Aimee 」探索女權運動,「傑克遜Jackson」愛上某人,而石沉大海的語音訊息則成為伏筆……

除了《魷魚遊戲》、《紙房子》第 5 部第 1 輯、《性愛自修室》第 3 季外,9 月上線的強片還有《不死者之王》(Overlord)、《魔鬼神探》(Lucifer)第6季、《舒麥加傳奇》(Schumacher)、《恐怖睡前故事》(Nightbooks)、《潛藏的怪物:比利的24個人格》(Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan)、《午夜彌撒》 (Midnight Mass)等。

8月代表:《獵魔士:狼之惡夢》

《獵魔士:狼之惡夢》(The Witcher: Nightmare of the Wolf)講述《獵魔士》影集中由亨利卡菲爾(Henry Cavill)飾演的「傑洛特Geralt」的導師——被譽為「最偉大獵魔士」維瑟米爾Vesemir的傳奇故事,描述年輕的「維瑟米爾」逃離貧窮的生活,成為一名高傲勇猛的獵魔士,以獵殺惡魔並賺取報酬為樂的故事。

除了《獵魔士:狼之惡夢》外,8月上線的強片還有《東京怪奇酒》、《反同運動的前世今生》(Pray Awayl)、《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla II: King of the Monsters)、《魔物獵人:公會傳奇》(Monster Hunter: Legends of the Guild)、《凶險假期》(Beckett)、《護女煞星》(Sweet Girl)等。

7月代表:《生化危機:無盡黑暗》、《鬼滅之刃:無限列車編》、《屍戰朝鮮:雅信傳》

《生化危機:無盡黑暗》(Resident Evil: Infinite Darkness)描述已成為美國聯邦特工的「里昂」是受邀調查白宮網路被以不當方式取得的總統機密檔案的事件,卻遇到神秘喪屍襲擊,而這次的喪屍事件也將成為震撼國家核心的重要線索……《鬼滅之刃:無限列車編》故事承接電視動畫《竈門炭治郎.立志篇》之後,講述在結束蝴蝶屋的訓練後,「竈門炭治郎」等一行人到達下一個任務地點「無限列車」,並與鬼殺隊炎柱.煉獄杏壽郎會合,一同調查列車上的多人失蹤事件,而下弦之壹.魘夢也潛伏在列車之中……《屍戰朝鮮:雅信傳》為《屍戰朝鮮》第一、二季的續作以及第三季的前傳,由全智賢所飾演的女主角,兒時因為母親病重,性命岌岌可危,所以才讓她冒險從林中取得生死草希望能救活母親,殊不知卻帶來使得自己村落全員幾乎滅亡的悲劇……

除了《生化危機:無盡黑暗》、《鬼滅之刃:無限列車編》、《屍戰朝鮮:雅信傳》外,7 月上線的強片還有《驅魔人》(The Exorcist)、《隔離眾生相》、《王儲的抉擇》(Young Royals)、《恐懼大街》(Fear Street)三部曲、《第8夜》、《暴君速成指南》(How to Become A Tyrant)、《典型恐怖故事》(A Classic Horror Story)等。

6月代表:《全裸監督》第 2 季、《哥斯拉:奇異點》、《咒術迴戰》

傳奇AV帝王「村西透」回來了,在前季完美展現「恥度」無下限演出的山田孝之,要在《全裸監督》第2季繼續勇闖 AV 世界,攻佔衛星廣播頻道!《咒術迴戰》故事講述主角「虎杖悠仁」性格樂天,有超乎常人的身體能力,為了解救學長姐,吞下詛咒的手指讓「宿儺」附身在自己體內,並跟著最強咒術師五條悟學習,貫徹爺爺要他助人的遺言,繼續與詛咒對戰。《哥斯拉:奇異點》是Netflix和知名動畫工作室Bones以及Orange合作,聯手打造經典怪獸哥斯拉不同以往設定的全新篇章。

除了《全裸監督》第 2 季、《哥斯拉:奇異點》、《咒術迴戰》外,6 月上線的強片還有《創意人檔案Gold》、《Sweet Tooth:鹿角男孩》(Sweet Tooth)、《黑暗夏日》(Black Summer)第2季、《怪盜羅蘋》(Lupin)第2季、《機智醫生生活》第 2 季、《慾罷不能》(Too Hot to Handle)第2季、《性/生活》(Sex/Life)等。

5月代表:《愛·死·機械人》第二季、《不死喪軍》

《愛·死·機械人》(Love, Death & Robots)是一部充滿嚇人生物、惡毒驚喜和黑色幽默的動畫獨立影集,各篇章皆以短短5-15分鐘的時間講述人性與科技之間的關係。《不死喪軍》(Army of the Dead)的故事描述拉斯維加斯爆發喪屍災情,一群傭兵決定豪賭一把,冒險進入疫區,犯下史上最大規模的槍案。

除了《愛·死·機械人》、《不死喪軍》外,5 月上線的強片還有《山姆之子:黑暗墮落》、《明天新世界》(And Tomorrow the Entire World)、《朱比特傳奇》(upiter's Legacy)、《禽獸》(Monster)、《囊中人》(Oxygène)、《逍遙境界:費瑞的故事》(Ferry)、《我是遺物整理師》等。

4月代表:《緝魂》、《愛與怪物》、《雷霆女神》

《緝魂》(The Soul)在訴說一起豪宅裡的兇殺命案,檢察官與刑警在調查過程中發現,這起看似爭奪遺產的謀殺案背後,隱藏著更為驚人的秘密真相。《愛與怪物》(Love and Monsters)敘述怪物入侵導致世界末日後,全人類被迫躲在地下庇護所生活。而此時對生活已毫無眷戀的「喬爾」,因緣再度遇上前女友,決心冒險覓愛的故事。《雷霆女神》(Thunder Force)中,科學家「艾蜜莉」努力研發讓普通人擁有超能力的技術,特製配方卻意外被誤用。於是與好友組成英雄搭擋,共同打擊犯罪。

除了《緝魂》、《愛與怪物》、《雷霆女神》外,4 月上線的強片還有《蛇惑》(The Serpent)、《應召女王》(Madame Claude)、《街外錢》(Snabba Cash)、《天堂長夜》(Night in Paradise)、《超能之零》(Zero)、《太陽召喚》(Shadow and Bone)、《武士彌助》(Yasuke)等。

3月代表:《貝克街游擊隊》、《悍戰太平洋:黑色禁區》、《紅日狂花》

《貝克街游擊隊》(The Irregulars)藉由手下「偵緝隊貝克街分隊」的線人視角,演出執行任務、調查犯罪的過程,來重新講述大偵探「福爾摩斯」的傳奇故事。《悍戰太平洋:黑色禁區》(Pacific Rim: The Black)主要講述一場發生在澳洲沿海的戰役,怪獸橫行肆虐,一對兄妹攜手踏上尋找父母之路,並操控為「機甲獵人」生存而戰。《紅日狂花》(Sky Rojo)則在講三位女「性工作者」,由於長期被壓榨而逃離夜總會,展開追尋自由的狂野之旅的精彩故事。

除了《貝克街游擊隊》、《悍戰太平洋:黑色禁區》、《紅日狂花》外,3月上線的強片還有《摩門教謀殺案》(Murder Among the Mormons)、《饒舌毒梟》(Dealer)、《真愛基因》(The One)、《失落的海盜王國》(The Lost Pirate Kingdom)、《誰殺了莎拉?》(Who Killed Sara?)、《一路鬧到底》(Bad Trip)、《目擊超自然:拉丁美洲篇》(Haunted: Latin America)等。

2月代表:《同學麥娜絲》、《孤味》、《星聲夢裡人》

《同學麥娜絲》以寫實幽默的手法反映台灣社會的小人物,講述四位高中好友在成為中年男子後,仍時常聚在泡沫紅茶店聊各自的人生難題。《孤味》藉由一場喪禮,訴說母親與《星聲夢裡人》(La La Land)描述兩位歷經許多失敗的音樂家,因相同處境而墜入情網,決定共同追逐夢想;而在過程中情感卻出現裂痕的矛盾。

除了《孤味》、《同學麥娜絲》、《星聲夢裡人》外,2月上線的強片還有《勝利號》、《荒唐分局》第7季、《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》、《野外求生預埋你:動物狂奔》、《明日歐洲爭霸戰》等。

1月代表:《進擊的巨人》Final Season、《龍舌大莊家》第2季、《22世紀殺人網絡》三部曲

《進擊的巨人》Final Season 進入《瑪雷篇》與《地鳴篇》兩個篇章。一直使用巨人侵略其他國家的瑪雷,在一場戰役中差點被大砲擊敗,顯示巨人站在科技之前,已漸漸落居下風。《龍舌大莊家》(Monarca)第2季發展到卡蘭薩家的手足為了爭奪帝國主導權,競爭越演越烈,而與此同時,又必須為了守護家族過去的秘密,必須設法團結。《22世紀殺人網絡》(The Matrix)三部曲描寫一位駭客工程師,偶然發現生活中多數人認為的現實,其實是由機器所創造的虛擬世界,因此他極力反抗、從中脫逃。

除了《進擊的巨人》最終季、《龍舌大莊家》、《22世紀殺人網絡》外,1月上線的強片還有《粗口研究》、《心碎的女人》、《怪盜羅蘋》、《崩壞夢王國》第3季、《末日戰地》(Outside the Wire)、《河谷鎮》第5季、《消除老師的方程式》等。

