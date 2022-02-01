「春晚女主播好漂亮」破億閱讀量登熱搜　曾不慎露下體超專業應對

央視春晚在除夕夜（31日）登場，除了眾星雲集以外，主持晚會的女主播也因超高顏值驚豔網友。



據悉她現年28歲，來自哈爾濱，畢業於中國傳媒大學，早在2014年起就開始接央視的節目，亮眼的外型以及清新氣質被讚「哈爾濱就是盛產美女！」。

馬凡舒31日在春晚登場，頂著一頭氣質大波浪捲髮，身穿大紅色長禮服，秀氣的五官以及甜美笑容、流利的口條，瞬間就抓住了觀眾的目光，讓「馬凡舒好漂亮」關鍵字突破1.2億閱讀量，掀起超高討論度……

春晚登場秒上熱搜 點擊放大瀏覽馬凡舒照片▼▼▼

+ 20

內地網友紛紛留言表示「春晚就要看漂亮姐姐」、「都是咱們東北美」、「她真的好美」，不過也有人質疑她的口條「說實話，有些詞沒聽清她說了什麼」。

事實上，過去馬凡舒在主持《天下足球》節目後便打開知名度，然而，她2011年在參加選美，曾不慎在走秀時大走光，下身比基尼沒綁好當場鬆開，但當年年僅18歲的她相當穩重，還是走完了全程，隨後受訪提起此事，她也只是淡定表示「誰愛看誰看，反正我也不怕」，敬業態度再度讓她圈了一波粉絲。

【延伸閱讀】《唐宮夜宴》爆紅 春晚神作還有這些（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】