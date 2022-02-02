盤點經典藝人賀年廣告　曾江講「恭喜大家發財」你一定聽過！

每逢農曆新年電視上都有無數賀年廣告播放，除了有配音廣告及由廣告模特兒拍攝的廣告之外，亦有廣告商落重本邀請當紅明星藝人拍廣告，一提到新年大家馬上記起藝人又有幾多呢？



曾江

曾江都有拍過美源髮采賀年廣告。（網上圖片）

講起曾江一定會想起「美源髮采冇得彈」這句經典廣告對白，他於1986年仍是美源髮采代言人的時候曾經拍過賀年版本的廣告，廣告中的對白變成「恭喜發財！美源髮采恭喜大家發財！」

福祿壽（阮兆祥、李思捷、王祖藍）

阮兆祥、李思捷、王祖藍在賀年廣告中扮晒所有姨媽姑姐。（網上圖片）

阮兆祥、李思捷、王祖藍於2013年以「福祿壽」身份拍住為惠康拍攝賀年廣告，三人在廣告中扮鬼扮馬兼一人分飾多角，完美演繹老人家、貴婦等所有姨媽姑姐角色。

李光洙、魯芬、劉以達

李光洙、魯芬和劉以達拍的能得利賀年廣告令不少人捧腹大笑。（網上圖片）

韓國男演員李光洙於2016年聯同劉以達和已故女星魯芬，為能得利扮鬼扮馬拍攝一系列廣告，大展搞怪無厘頭本色，成為近年最具印象深刻的賀年廣告之一。

羅蘭、胡楓

羅蘭與胡楓於2016年合體拍惠康賀年廣告。（網上圖片）

羅蘭和胡楓這對好朋友於2016年在惠康賀年廣告中扮演一對夫妻，在家中等待一班兒孫回家食團年飯的一幕非常溫馨，猶如現實的家庭寫照非常貼地。

姜濤、Day、Marf、王菀之

姜濤早前聯同師妹COLLAR成員許軼（Day）、邱彥筒（Marf），以及王菀之和YouTuber雞丁，一同拍攝銀行電子錢包賀年廣告。（網上圖片）

MIRROR成員姜濤、COLLAR成員許軼（Day）和邱彥筒（Marf），日前聯同王菀之和YouTuber雞丁齊齊以貓貓造型，拍攝Payme電子錢包的賀年廣告，充滿青春氣息的賀年廣告實在罕有。

七仙羽

七仙羽在最新賀年廣告中扮財神，又玩食字！（網上圖片）

人氣爆燈的七仙羽榮升廣告界寵兒，今年正值虎年，她在惠康賀年廣告中扮財神玩食字，將她的金句「師傅愛你」變成「師虎愛你」，實在非常有創意！