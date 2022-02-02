樂瞳着超短旗袍盡騷白滑長腿大派新年福利　雙丸子頭好似春麗？

35歲的樂瞳無論是身材還是外貌都Keep都非常好，她不時都會在社交媒體上分享靚照，今日年初二（2日）樂瞳（Cilla）在Instagram上曬出多張照片，身穿粉紅色的超短旗袍，紮雙丸子頭，這個造型與她非常合襯，似足廿歲嘅妹妹仔。在帖文中Cilla寫道：「年初二，恭祝大家壬寅如玉，年年有餘，人見人愛，事業愛情都如魚得水」，而網民就指樂瞳：「愈來愈靚女」、「好似春麗！」、「呢個可愛look好襯你」。
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