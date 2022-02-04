周潤發《老虎出更》生吞12隻雞蛋點做到？發哥相隔多年揭幕後秘聞

【周潤發／老虎出更】周潤發（發哥）過去在電影《老虎出更》生吞12顆雞蛋的劇情曾引發熱議，被問到當年他為何能一次吞掉12隻生雞蛋，敬業精神讓網友們相當感動。



周潤發在電影《老虎出更》中飾演一位警探「法蘭西李」，當時他在快餐店中喝完牛奶後，又接著生吞12隻雞蛋。

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後來被問起這段情節的感想，發哥則表示當時沒多想，只是將自己是周潤發的事情忘掉，為了觀眾喜歡，覺得這樣做沒什麼，因此在導演喊「開始」後，他就直接把雞蛋吞下去「就這麼簡單」。

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