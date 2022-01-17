成龍、周潤發拍戲前要付黑幫保護費　重溫演藝界30年前反黑幫遊行

八、九十年代，黑社會入侵香港影壇的問題備受關注，在30年前的1月15日，超過300名電影人舉辦「全港演藝界抗議影圈暴力行動」大遊行，抗議影圈黑勢力，同時對警方保護不力表達強烈憤慨，當年出席大遊行的有成龍、曾志偉、陳欣健、高志森、徐克、周星馳及周潤發等。重溫當年出席的演藝人員有甚麼訴求。



「全港演藝界抗議影圈暴力行動」大遊行在1992年1月15日發生，出席的演藝人員包括成龍、曾志偉、陳欣健、高志森、徐克、周星馳及周潤發等。（影片擷圖）

「全港演藝界抗議影圈暴力行動」大遊行在1992年1月15日發生，距今剛剛30年，而這件事亦有在「香港演藝人協會」上記載。據官方網頁介紹寫道，有指當時黑社會勢力入侵娛樂圈，更曾以武力恐嚇威逼藝人拍攝電影以獲取利益及毆打藝人，讓圈中藝人感到自身安全受到威脅。因此香港演藝界與相關的電影組織發起「香港電影界反黑幫暴力」大遊行，除了對抗黑勢力入侵娛樂圈外，更對警方保護不力表達強烈憤慨。

香港演藝人協會的官方網頁都有介紹這次事件。（網頁擷圖）

而無綫電視的節目《新聞掏寶》在去年12月15日播出第92集「影圈風雲」，帶觀眾重溫當年的大遊行。據了解，當時的大遊行除了吸引到超過300名電影人出席外，還有200多名中外記者採訪。曾是皇家香港警察警司的陳欣健在大遊行時曾發言，稱：「暴力不但剝削我們自由、平等、公平、合理、合法地競爭謀生的機會，還剝削我們選擇的自由，剝削我們工作的自由，更重要的是剝削我們做人的基本權利和尊嚴。」

《家有囍事》的毛片遭劫走，引發演藝界發起「1992香港電影界反黑幫暴力」大遊行。（《家有囍事》劇照）

當時陳欣健還表示，導演會曾經要求警方保護：「（警方）回覆我們『你們不報案我們不能行動』，我們反問『如果報案，你們會全面保護我們嗎？』，但他們說『我們不夠人手，不能長期保護你們』這說法正確嗎？」

除了陳欣健外，當時成龍在接受傳媒訪問時提到，他拍戲前都要付款給黑社會：「先付他們（黑社會）五萬元，之後還要每天付五千元，拆場景要付三萬元，否則燒布景。我覺得很離譜」；而周潤發也表示試過在現場拍攝，有人從高處丟玻璃樽：「沒有付錢，他們就丟東西下來。」當時發哥更承認是與保護費有關。

周潤發、成龍及張學友都有出席。（影片擷圖）

至於為何當年香港演藝界會發起大遊行，據了解，事源是1992年1月8日，《家有囍事》的未經後製的影片遭劫走，當時有指劫匪搶走毛片的目的是要向片商勒索，但幸而真正的底片並無遭劫走。最終引發演藝界在同年1月15日發起大遊行。而為了對抗當時黑社會橫行無忌，壓榨演藝圈藝人，於是在1993年12月12日成立了香港演藝人協會，當時首屆會長為許冠文。